משטרת ניו יורק עצרה חשוד בן 32 בתקיפת רב ברובע קווינס ביום שלישי, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.

לפי משרד התובע המחוזי של קווינס, החשוד ניגש אל הקורבן בפורסט הילס בשעות הצהריים ביום שלישי, קילל יהודים ולאחר מכן היכה את הרב באגרוף בפניו ובחזה, מה שגרם לו ליפול לקרקע.

החשוד נמלט מהמקום, ונתפס מאוחר יותר בתחנת רכבת תחתית על ידי סיירת שומרים של קווינס, שהוזעקה למקום האירוע. לאחר מכן הוא נעצר ברכבת התחתית על ידי שוטרי משטרת ניו יורק.

החשוד מואשם בתקיפה בדרגה שלישית, תקיפה בדרגה שלישית כעבירה של פשע שנאה והטרדה מחמירה בדרגה שנייה. אם יורשע, הוא עלול להישפט לעונש של בין שנה ושליש ל-4 שנות מאסר.

ראש העיר ניו יורק, זוהראן ממדאני, גינה את האירוע ואמר: "אני מזועזע מהתקיפה האנטישמית. ביום הזיכרון לשואה, ניו יורקרים נאלצו להתמודד עם אמת כואבת. אנטישמיות אינה שייכת לעבר, אלא מסכנת את ההווה ודורשת תגובה. אין לה מקום בעיר שלנו".

האירוע התרחש על רקע עלייה חדה במקרי האנטישמיות בניו יורק. בשבוע שעבר עצרה משטרת ניו יורק שני נערים בני 15, בחשד לריסוס צלבי קרס ומסרים אנטישמיים במגרש המשחקים פארק גרייבסנד שבשכונת בורו פארק בברוקלין.

אחד מהנערים מואשם בהטרדה בנסיבות מחמירות ובגרימת נזק פלילי כהתנהגות של פשע שנאה, והשני מואשם במספר סעיפים של הטרדה בנסיבות מחמירות.

המשטרה פתחה בחקירת פשע שנאה לאחר שכ־50 צלבי קרס אותרו על קירות, מגרש ומשטח החלקה במתחם המשחקים. בנוסף, תועדו כתובות נאצה, ובהן המילים "אדולף היטלר" שרוססו על אחד הקירות.

