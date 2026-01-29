צה"ל חושף היום (חמישי) פרטים חדשים על פעילותה של מפקדת השו"ן, שבויים ונעדרים, שפעלה מאז 7 באוקטובר.

המפקדה הוקמה במקביל לפרוץ המלחמה ביוזמת מערך המבצעים המיוחדים באמ"ן, במטרה לתת מענה מלא לסוגיית החטופים והנעדרים בעזה.

המפקדה אוישה בבעלי תפקידים סדירים שהוסטו ממערך המבצעים המיוחדים, לצד משרתי מילואים, יועצים, וכוח אדם ממערכי אמ"ן, יחידות צה"ל וגופים נוספים במערכת הביטחון. ייעודה המרכזי היה להוביל את המאמץ לאורך שלבי התמרון והמלחמה - תוך התמקדות בהגנה על החטופים, בירור גורלם והשבתם.

מאז תחילת המלחמה שירתו במפקדה כ-2,100 משרתי מילואים, מתוכם כ-1,300 ממערך המבצעים המיוחדים וכ-800 מיחידות מגוונות, כולל חטיבת המחקר ויחידת 8200. כ-60% מהסד"כ הורכב ממילואימניקים.

ב-7 באוקטובר הוערכה תמונת המצב הראשונית בכ-3,100 נעדרים וחטופים, בין היתר בשל מנותקי קשר רבים. לאחר עיבוד הנתונים, זוהו 255 חטופים בעזה, מתוכם ארבעה שהיו בשבי עוד לפני פרוץ הלחימה.

במהלך הפעילות הושבו 168 חטופים חיים ו-87 חטופים חללים. מתוכם, 59 הושבו במסגרת מבצעים מיוחדים. לכל משפחת חטוף הוצמד קצין שו"ן בכיר ייעודי שהעביר עדכונים שוטפים, בהתאם לשיקולי ביטחון ומידע מודיעיני.

המפקדה עסקה גם בהשבת החטופים שהיו בשבי טרם המלחמה - אורון שאול, הדר גולדין ז"ל, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד - תוך שימוש במודיעין עדכני וישן. בראש המפקדה עמד אלוף (מיל') ניצן אלון.

במהלך התקופה שבין 7 באוקטובר עד "דלתות שמיים" בנובמבר 2023 הוקמה המפקדה ונבנתה תמונת מצב ראשונית. חולצו חמישה חטופים - אחת במבצע מיוחד וארבע נוספות שוחררו בידי חמאס. במבצע "דלתות שמיים" שוחררו 105 חטופים.

במהלך התקופה שבין "דלתות שמיים" עד "כנפי דרור" במרץ 2025 חולצו 47 חטופים וחללים, בין היתר בפשיטות על בתי החולים שיפא ונאצר, ופעולות ברפיח, חאן יונס, ג'באליה ותל סולטאן. המפקדה גדלה ועברה לפעול מבסיס עצמאי.

במהלך התקופה שבין "כנפי דרור" עד "שבים לגבולם" בינואר 2026 שוחרר החטוף עידן אלכסנדר וחולצו עשרה חטופים חללים. במסגרת מבצע "שבים לגבולם" שוחררו 47 מתוך 48 החטופים שנותרו - 20 חיים ו-27 חללים.

בהמשך, במסגרת מבצע "לב אמיץ", שוחרר רס"ר רן גואילי ז"ל במבצע חילוץ מורכב. המאמץ לאיתור גואילי נמשך למעלה משנתיים וכלל עבודת איסוף, הצלבה וסריקת כ-250 גופות בזכות סיוע של למעלה מ-20 רופאי שיניים.

ראש מפקדת השבויים והנעדרים ניצן אלון צילום: דובר צה"ל

עבודת המפקדה השוטפת כללה בין היתר: גיבוש תמונת מצב שוטפת על סטטוס הנעדרים. תיווך מידע למשפחות החטופים, כולל עדכונים, הכוונה ותמיכה. פעילות מודיעינית ממוקדת, כולל מחקר צד אדום. ניהול משאים ומתנים ושילוב מודיעין בהבנת כוונות חמאס.

שיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, פיקוד הדרום, שב"כ וגורמי מודיעין זרים. הקמת מערכי הפקה ייעודיים לאיסוף מידע ב-8200. קבלת החלטות על בסיס הצלבת מקורות וחלוקת אחריות בין גופים. ניתוח מטרות והשפעתן האפשרית על החטופים. טיפול במשרתי המפקדה שנחשפו לתוכן קשה, כולל ליווי נפשי אישי.

כיום, מפקדת השו"ן נשארת בכוננות מבצעית ותעבור למתכונת ייעודית תחת מערך המבצעים המיוחדים, לטובת היערכות להמשך ולמשימות עתידיות בזירות אחרות.