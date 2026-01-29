הצהרות תובע הוגשו היום (רביעי) נגד 11 מהחשודים בפרשה ביטחונית העוסקת בהברחת סחורות לתוך רצועת עזה.

לפי הדיווח, חלק מהסחורות שהוברחו חשודות כבעלות פוטנציאל לשימוש בפעילות טרור. בשלב זה, פרטי הפרשה ויתר פרטי החקירה מצויים תחת צו איסור פרסום.

עם זאת, מתברר כי נגד החשוד שנמצא במוקד סערה ציבורית טרם התקבלה החלטה, בעוד נגד 11 חשודים אחרים - יוגשו בקרוב כתבי אישום.

חלק מהמעורבים הנוספים נחקרים בחשדות ברף נמוך יותר, ולא צפוי שיוגשו נגדם כתבי אישום בטווח הזמן הקרוב.

ברקע החקירה פרסם מוקדם יותר השבוע הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, הודעה חריגה בה טען כי מדובר בעלילה שנועדה לפגוע במשפחה.

לדבריו, "אין לנו ספק כלשהו שהכל שקר גס. ואפילו יביאו סרטון ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכול פוברק, על מנת להזיק ל'חשוד' ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם".