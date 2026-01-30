זירת התאונה ליד צומת טללים צילום: דוברות מד"א

טל ברקוביץ' (41), שחקנית ודוגמנית ישראלית שהגיעה לארץ לבקר את משפחתה, היא ההרוגה בתאונת הדרכים הקטלנית אתמול סמוך לצומת טללים.

אחיה עדיין מאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים סורוקה.

ברקוביץ' שהגיעה לביקור מולדת מלוס אנג'לס, הייתה בדרכה ליום ההולדת של אימה יחד עם אחיה. היא צפויה להיקבר היום בשעות הצהרים בבית העלמין שבקרית טבעון.

ב-2011 היא חזרה לישראל כדי להשתתף בתוכנית הריאליטי "רוקדים עם כוכבים", אולם בשנים האחרונות התגוררה גם בלוס אנג'לס. לאחרונה השתתפה בתוכנית הריאליטי "משחקי השף" ששודרה ברומניה.

מדובר בתאונה קשה בין משאית וכלי רכב בפרטי. חובש מד"א אנס אל אעסם, סיפר: "ראינו רכב מרוסק ובתוכו נלכדה אישה כבת 40, מחוסרת הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום.

במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר בשנות ה-40 לחייו ששכב לצד הדרך, מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. צוותי מד"א נוספים פינו לבי"ח את נהג המשאית שנפצע באורח קל", הוסיף.