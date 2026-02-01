נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת "פוקס ניוז" כי ארה"ב אינה יכולה לחלוק את תוכניותיה הצבאיות בנוגע לאיראן עם בעלות בריתה במפרץ, בזמן שמתנהל משא ומתן עם טהרן.

טראמפ התייחס לדיווחים לפיהם מדינות המפרץ נותרו מחוץ למעגל המידע בכל הנוגע לתוכניות צבאיות פוטנציאליות מול איראן, ואמר: "אנחנו לא יכולים לספר להם את התוכנית. אם הייתי מספר להם את התוכנית, זה היה כמעט גרוע כמו לספר לך את התוכנית - זה יכול להיות גרוע יותר, למעשה".

לדבריו, "איראן מדברת איתנו, ונראה אם נוכל להגיע להסכם. אחרת, נראה מה יקרה... יש לנו צי גדול שיוצא לשם - גדול יותר ממה שהיה לנו, ועדיין יש לנו, למעשה - בוונצואלה".

בהמשך דבריו התייחס טראמפ לניסיונות עבר להסכם עם טהרן ואמר: "הם מנהלים משא ומתן, אז נראה מה יקרה. בפעם האחרונה שהם ניהלו משא ומתן, היינו צריכים להוציא את הגרעין שלהם. השיחות לא עבדו, אז הוצאנו את הגרעין בדרך אחרת, ונראה מה יקרה".

מוקדם יותר אמר גורם בכיר באחת ממדינות המפרץ לרשת "פוקס ניוז" כי סעודיה לא תאפשר לארצות הברית להשתמש במרחב האווירי או בבסיסים שלה לצורך תקיפה.

גורם ממשלתי בכיר ממדינה החברה במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ הוסיף כי "ארצות הברית לא שיתפה יעדים או תוכניות" בנוגע לאיראן עם בעלות בריתה, למרות פגישות סעודיות ברמה גבוהה שהתקיימו לאחרונה בוושינגטון במטרה להשיג בהירות.

ביום שישי אישר טראמפ כי הציב אולטימטום לאיראן, והדגיש כי "רק הם יודעים אותו", וכי הוא הועבר אליהם באופן ישיר.

במקביל הצהיר טראמפ כי צי אמריקני גדול עושה את דרכו לאזור. "הארמדה שלנו עושה דרכה לאיראן. אני מקווה שנעשה עסקה עם איראן, ואם לא תהיה עסקה - נראה מה יקרה", אמר. לטענתו, איראן מעוניינת מאוד בהסכם: "הם רוצים מאוד לעשות עסקה".