נערה בת 19 אושפזה לאחרונה במרכז הרפואי שערי צדק בשל אי ספיקת כליות שהתפתחה בעקבות החלקת שיער שביצעה.

הנערה הגיעה למיון לאחר שסבלה מתחושת צריבה בקרקפת, ובהמשך חולשה, בחילות והקאות. בדיקות מקיפות הצביעו על פגיעה חמורה בתפקוד הכלייתי והיא אושפזה במחלקה פנימית א'.

פרופ' לינדה שביט ממכון הנפרולוגיה ציינה כי רק בחודשיים האחרונים טופלו בשערי צדק שלוש נשים צעירות במצב דומה - ללא מחלות רקע. "אנחנו רואים עלייה מדאיגה בשערי צדק במקרים של נשים שמתאשפזות עם אי ספיקת כליות לאחר החלקת שיער. כלל שלושת שטופלו אצלנו בחודשיים האחרונים היו של נשים צעירות, ללא מחלות רקע, שאושפזו עם אי ספיקת כליות חריפה רק בגלל החלקת שיער".

המכון לנפרולוגיה בשערי צדק הוביל מחקר ראשון מסוגו שבחן 26 מקרים והצביע על קשר ישיר בין תכשירי החלקת שיער המכילים חומצה גליאוקסילית לבין פגיעה כלייתית.

בעקבות המחקר, משרד הבריאות שלל רשיונות לעשרות תכשירים - ואזהרות דומות פורסמו גם בשווייץ ובצרפת.

מאז פרסום הממצאים דווח בישראל על למעלה מ-50 מקרים של נשים שאושפזו בשל פגיעה כלייתית לאחר החלקה.

פרופ' שביט קוראת לציבור הנשים: "תבדקו שהמוצר מאושר על ידי משרד הבריאות, שהחומר לא יבוא במגע עם עור הקרקפת ותדרשו מהמספרות לבצע את ההחלקה בהתאם להוראות היצרן. אם אתן חשות צריבה בקרקפת בזמן החלקה - הורידו את החומר מיד. הבריאות שלכן לפני הכל - אין שום סיבה להגיע למספרה ולסיים באשפוז בבית חולים".