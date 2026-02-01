מרכז פרס לשלום ולחדשנות הודיע היום (ראשון) כי יעניק את תואר "אבירת עד" לשנת 2026 לזמרת גלי עטרי.

במרכז מסבירים כי הפרס מוענק לנשים פורצות דרך בתחומן, על פועלן הציבורי, התרבותי או החברתי, ומהווה הכרה בהשפעתן המעמיקה לאורך שנים.

בגוף ההודעה נכתב כי עטרי "היא אגדה מוזיקלית מהלכת, פס קול חיים במוסיקה הישראלית זמרת שלהיטיה הגדולים והעצומים הפכו לנכסי צאן ברזל שנשארים רלוונטים תמיד, עוברים מדור לדור וחודרים ישר ללב".

בתגובתה לפרס אמרה עטרי: "כבוד גדול והתרגשות גדולה לקבל את תואר 'אבירת עד' לשנת 2026 ממרכז פרס לשלום ולחדשנות לצד נשים מעוררות השראה בכל תחומי החיים".

היא הוסיפה: "אני מאושרת שהשירים שלי נוגעים ומחזקים כבר למעלה מארבעה עשורים, אנשים מכל קשת הגילאים החברה והמגזרים ועכשיו כשאחרון החטופים הוחזר, נוכל להשתקם וגם ללמוד להיות טובים יותר האחד לשני".