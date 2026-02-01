הזמר והיוצר אביחי פרץ השיק היום (ראשון) את הסינגל החדש שלו - "מי לי". מדובר בשיר שמתאר מסע להגשמה עצמית במציאות חברתית רועשת, דרך מבט פנימי ומסר של אחריות אישית.

במילות השיר חוזר פרץ על דברי הלל הזקן במסכת אבות "אם אין אני לי - מי לי, וכשאני לעצמי - מה אני", ומשלב אותו עם מסרים של נחישות מול ספקנות חיצונית: "הם ימשיכו להגיד לך אין לך סיכוי / אתה תמשיך לאטום את האזניים. כי אתה מאמין / וכבר הפסקת לפחד".

פרץ עצמו סיפר על הרקע לשיר: "יום אחד התחלתי לשתות סודה, ככה פתאום באמצע החיים התאהבתי בסודה. וזה גרם לי להפנים שהחיים עוברים והזמן רץ ואם יש דברים שאני רוצה שיקרו בחיים שלי - הגיע הזמן להפסיק לחכות לאישור של מישהו או למשהו שיקרה, עלי לקחת את האחריות ולצאת למסע".