שורדי שבי ומשפחות חטופים פרסמו הערב (ראשון) מתקפה חריגה וחריפה נגד הממונה על נושא השבויים והנעדרים גל הירש.

בהודעה, שהודגש כי אינה מטעם מטה משפחות החטופים אך פורסמה על ידי המטה, נטען להתנהלות פוגענית וקשה כלפי המשפחות ולנזק שנגרם, לטענתן, למאבק להשבת החטופים.

בפתח המכתב נכתב כי "עם כל מה שידוע לנו וחווינו אישית על היחס הקשה למשפחות והנזק שעשה להשבת החטופים, עדיף למר הירש לשמור על שתיקה לנצח".

המשפחות טוענות כי במשך כשנתיים הציג הירש בפניהן “אוסף שקרים ואחיזות עיניים", ואף איים וסחט אותן, לטענתן, שלא להתבטא נגד ראש הממשלה, תוך שהוא מחזיק בתפקיד רשמי ובעמדת כוח כלפיהן וכלפי קרוביהן שהוחזקו בשבי חמאס.

בהמשך ההודעה נטען כי דבריו האחרונים של הירש כלפי מאבק המשפחות וכלפי משפחות מסוימות מהווים "המשך ההתעללות באמצעים אחרים".

המשפחות מזכירות כי בתקופה שבה היה הירש אחראי, לטענתן, על גורל השבויים, הנעדרים והחטופים, "בשום שלב לא דרש את השבתם כמטרה עליונה".

במכתב נטען כי חטופים ששרדו עברו עינויים ממושכים, חטופים שנרצחו נקברו “באדמה רעה", וכי 46 חטופים “שהיו יכולים לשוב בחיים, נהרגו ונרצחו בשבי או מתו מהיעדר טיפול רפואי".

בסיום המכתב דורשות המשפחות להורות להירש להתפטר לאלתר מתפקידו. לטענתן, הוא “אינו אלא זרוע פוליטית שמחפשת שריון במפלגה לקראת הבחירות".

בין החתומים על המכתב: עינב צנגאוקר, לישי מירן לביא, בר גודארד, עופרי ביבס, עדה שגיא, ארבל יהוד, אלון אדר, נדב רודאיף ובועז אצילי.

הירש אמר בראיון לעיתון "היה לי קושי מאוד גדול עם המסר של 'את כולם, עכשיו'. אם זו זעקה והמיית לב, זה ברור. אבל הביטוי 'עכשיו', ויצירת תחושת הדחיפות? לא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות. כשאמרו לי אנשים שהם עומדים להפגין נגד, שאלתי 'נגד מי אתם מפגינים? כולנו בעדכם, על מה אתם מדברים?'".

הוא התייחס גם לדבריהם של שורדי שבי רבים שסיפרו כי נחשפו להפגנות והדבר חיזק אותם. "אני לא יכול להגיד שאני נגד אירועי הזדהות בישראל בסוגיית החטופים. אני בעד. זה מראה את העוצמה של העם בישראל. מהצד השני, טענות שהתחברו להפגנות האלה של 'הפקרה', 'מר הפקרה', כל מיני סיפורי מעשיות על טרפוד עסקאות ושישראל היא הסרבנית, נתנו לחמאס עמדת כוח גם בזירה הבינלאומית, גם בחדרי המו"מ. גם פה בתוך ישראל היא גרמה לנו נזק מאוד גדול, כאילו אנחנו אלה שמחבלים בעסקה בעוד שחמאס היה זה שכל הזמן חיבל בעסקה".

לדבריו "הטענה 'את כולם, עכשיו' לא התכתבה אף פעם עם מה שחמאס תכנן ועם האופן שבו סינוואר פעל - להם היתה תוכנית ארוכת טווח והיא תוכננה להימשך עשור. התוכנית שלו היתה לקרוע את החברה הישראלית מבפנים ולמשוך זמן. ולכן בכל שבת בצהריים יצא סרטון עם סלוגנים וקופירייטינג שנוצר פה בארץ ושודר פה בארץ, וחמאס לקח את זה לתוך הסרטונים של עצמו. הם עשו כאן קמפיינים מאוד מוצלחים מבחינתם", אמר.

"כשישר אחרי רצח של ששת החטופים יש שביתה כללית במשק אתה מבין מה זה עושה לחמאס? אחרי אירועים קשים שמתרחשים ברצועת עזה, הזעם לא מופנה כלפי חמאס שרוצח ופוגע בחטופים, אלא כלפי ההנהגה הישראלית וכלפי ממשלת ישראל. הדברים האלה הם התרחשויות שקשורות לעידן הזה, כנראה, ולדור הזה שבו אפשר להגיד הכל, אפשר לשקר ויש פייק ניוז ואין אמת", סיכם.