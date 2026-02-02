הריסת בית המחבל שרצח את שליו זבולוני דובר צה"ל

כוחות צה"ל הרסו הלילה (שני) את ביתו של מחמוד עאבד, המחבל שביצע את פיגוע הירי במתחם רמי לוי בצומת גוש עציון בו נרצח שליו זבולוני ז"ל.

הפעולה בוצעה על ידי כוחות מחטיבת עציון ויחידת יהל"ם, שפעלו בכפר חלחול שבחטיבת עציון, שם התגורר המחבל.

הפיגוע התרחש ביולי האחרון בצומת הגוש, כאשר מחמוד עאבד פתח באש יחד עם מחבל נוסף. כתוצאה מהירי, נרצח שליו זבולוני.

זבולוני, בן 22 מקרית ארבע, נרצח על ידי שני מחבלים, שבחקירת כוחות הביטחון התברר שהם אנשי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. הם התנפלו עליו, דקרו אותו מספר פעמים וירו בו, ככל הנראה מהאקדח שחטפו ממנו. שני המחבלים חוסלו בזירה על ידי אזרח וחייל.

ג', האזרח שנטרל את המחבל, תיאר כיצד שמע את היריות, כשהוא עמד בתור לקופות: "מישהו נכנס לסופר וצעק שיש מחבלים בחוץ, עזבתי את כל העיסוקים, ומיד רצתי החוצה ביחד עם לוחם נוסף שהיה לבוש בבגדים אזרחיים".

הוא סיפר כי המחבלים הסתתרו מאחורי רכב. ג' והלוחם הנוסף ביצעו ירי עליהם - והצליחו לנטרל אותם. "היו המון יריות, לא ידענו בהתחלה בדיוק מאיפה הן מגיעות. לבסוף, הצלחנו לזהות את שני המחבלים שהסתתרו - וחיסלנו אותם", שחזר.