בשנתיים האחרונות המושג 'Pre-sale' - מכירות מוקדמות, נשחק. כל פרויקט עם תנאי תשלום הפך ל'הזדמנות', כל מודעה מבטיחה עסקה 'אטרקטיבית' וקשה להבחין בין עסקה עם פוטנציאל אמיתי לעליית ערך, לבין דירה במחיר השוק עם פריסת תשלומים נוחה.

"הסיפור הוא פשוט", מסביר היזם דביר דימרי שמוביל את הקהילה, "אנחנו מארגנים קבוצת לקוחות שרוכשת יחד 20 דירות בבת אחת במכירות מוקדמות. הכוח הזה, והעיתוי לפני פתיחת השיווק לכולם ולפני שעוד יש היתר בנייה, עוזר לנו להוציא מהיזם מחירים שלקוח פרטי לא יכול לקבל".

"לא כל עסקה היא 'פריסייל'. זהו שלב שמגיע בד''כ לפני שיש היתר בנייה, לפני שחשבון הליווי הבנקאי נפתח ולפני שמתחיל השיווק. היזם צריך להראות היתכנות מכירות ונותן הנחות אמיתיות, ותנאי תשלום ייחודיים שמקבלים רק המקורבים או קבוצות שמגיעות עם כוח קנייה משמעותי וזה בדיוק הסיפור של הפרויקט הזה. זו הזדמנות לשים רק 185k ש''ח, לנעול את מחיר הדירה ל-4.5 שנים קדימה ולהנות מעליית הערך של האזור".

"המחיר הוא רק חלק קטן מהסיפור - הרבה יותר חשוב להבין את הפוטנציאל של האזור. איזו אוכלוסייה תגיע לגור שם, האם יהיה ביקוש לשכירות, האם קיימת תעסוקה יציבה, ומה באמת יגרום לערך הנכס לעלות לאורך זמן".

כרמי גת לא סתם זינקה בטרוף. המדינה שינתה את השיטה והתחילה לתכנן שכונות חדשות מאפס. 4 הסכמי גג נחתמו, מילארדים זורמים לאזור וזה מייצר תכנון טוב יותר, תשתיות, תעסוקה, תחבורה, ואיכות חיים שמושכת אוכלוסייה צעירה ומעמד סוציו־אקונומי גבוה לעיר. השילוב הזה מייצר ביקוש אמיתי למגורים ולא רק היצע.

תוסיפו לזה את הרכבת הכבדה שמחברת אותה לתל אביב בתוך כ־35 דקות, ואת אזור התעשייה שמושך חברות ענק כמו אינטל ותעשיות ביטחוניות וקיבלתם קהילות שלמות מחו"ל שזיהו את הפוטנציאל, קהל צעיר שנוהר לכרמי גת, ומספרים שמסבירים הכל - 65% עליית מחיר בעשור האחרון, קרוב ל100% מהתושבים בעלי תואר אקדמי, וככל שמחירי הדיור במרכז הארץ עולים, יותר משפחות ואפילו משקיעים שבסוף בוחרים לעבור לגור שם".

כרמי גת צפון היא המשך ישיר של ההצלחה של כרמי גת דרום. ומשקיעים שמבינים את הפוטנציאל היום, ושמים הון עצמי נמוך, נועלים מחיר ל־4.5 שנים קדימה בלי מדד ונהנים בנתיים מעליית הערך והפוטנציאל המטורף של האזור עושים עסקה מעולה.



"הכי חשוב זה לזכור שאין השקעות טובות, יש השקעות שנכונות לכם", מסכם דימרי. מה שנכון לאחד עלול להיות טעות שתתקע כלכלית עשור את האחר ולכן צריל ללמוד, להבין לעומק לפני שנכנסים לעסקה ולעשות נדל"ן מתוך אסטרטגיה ותכנית ברורה - לא מתוך 'הזדמנויות' מתקדמים כלכלית, רק מתוך חשיבה נכונה לטווח הרחוק.

