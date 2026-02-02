דורון שפילמן, מומחה להסברה ומדיניות שהוביל פרויקטים לאומיים כדוגמת עיר דוד, מסביר בכנס ההוקרה לחוות של מועצת בנימין ואיגוד החוות בשיתוף ערוץ 7, והציג את החוות כמרכיב מפתח בזירה ההסברתית של ישראל.

"הבאתי לאזור תורמים ואנשים שאין להם שום מושג מה קורה ביהודה ושומרון. הם מעולם לא היו כאן, לפעמים אפילו לא בארץ ישראל", סיפר שפילמן. "כשהם מגיעים ורואים את המשפחות הללו, פתאום נופל להם האסימון. הם אומרים: 'אנחנו רוצים להיות כאלו'. זה נכון ליהודים ולגויים כאחד. בעידן של שחיתות והמון הפרעות, הם מחפשים ערכים טובים לילדים שלהם. כשהם רואים משפחה שעומדת על הגבעה ומעניקה לילדים שלה ערכים של חיבור לאדמה, הם מזדהים עמוקות. אין הסברה טובה מזו. משפחה שחיה את זה הופכת לשליחה הכי טובה למען הארץ".

עוד באותו נושא: כנס הוקרה ויום שידורים מיוחד לחלוצי החוות

שפילמן ציין כי בעוד יישובים גדולים מציגים חיים נורמטיביים, החוות משקפות "מסירות מוחלטת". "כשמבקרים רואים משפחה אחת ששומרת על 12 אלף דונמים - הם נדהמים. הם תופסים אותם כגיבורים. הם מבינים שיש פה מהלך תקשורתי שמנסה להדביק להם תדמית של אלימות וקיצוניות, אבל כשהם רואים את המציאות, את הילדים ואת הנוער, הם מבינים שזה לא הסיפור שמספרים להם. הם מבינים את הסיפור האמיתי".

באשר לקמפיין על "אלימות המתנחלים", הבהיר שפילמן: "הכל מתחיל פה בארץ. בחו"ל לא הבינו את זה עד שעיתון 'הארץ' הפיץ את זה. הם מנסים לטעון שכל נוער הגבעות הוא אלים, ושאין הבחנה בין חווה לאלימות. הנתונים מספרים סיפור אחר".

הוא הסביר כיצד מופץ בעולם הדיווחים, "בשנה שעברה היו אולי 300 נערים שהתעסקו עם משהו שקשור לאלימות, אבל היו 870 דיווחים על 'אלימות נוער הגבעות'. צריך להבין ש'דיווח' זה כל ערבי בכפר שמדווח על משהו. גם אם נניח שכל הדיווחים שלהם נכונים - מתוך חצי מיליון מתיישבים מדובר על 0.15 אחוז. זה כלום. בניו יורק יש פי 47 יותר מקרי אלימות מאשר ביהודה ושומרון, גם לפי הדיווחים שלהם. מנסים להדביק את זה לחוות כי זו הדרך היחידה שלהם להפיל דבר כזה. זה בדיוק מה שקרה לי בעיר דוד - ברגע שהתחלנו לגלות את האוצרות, השמאל הרדיקלי התחיל להדביק לנו תוויות של קיצונים".

הפתרון, לדבריו, טמון בחשיפה ישירה של הציבור לחיים בשטח. "אנחנו לא צריכים להיות תלויים בקהילה הבינלאומית, כי אם נהיה תלויים בהם - לא יהיה לנו יהודה ושומרון. אפשר להפוך את הנטל לכאורה לנכס תקשורתי. כשאנשים רואים את הקשר לאדמה, זה הופך לנכס לאומי מבחינת הסברה".

שפילמן גם הפנה קריאה אסטרטגית לציבור ולממשל: "הגיע הזמן לעצמאות מדינית. דווקא עכשיו, כשיש לנו לכאורה 'גב', זה הזמן לפעול. אם נבוא לממשל טראמפ ונגיד לו שאנחנו רוצים להיות עצמאיים ופחות תלויים בהם, דבר שיעלה להם פחות כסף, טראמפ יגיד 'מצוין'. הוא יכול לעזור לנו להגיע לעצמאות הזו".

החשש הגדול של שפילמן הוא השאננות שעלולה להוביל למבוי סתום בעתיד. "אם נחכה ונחיה על 'פרסים' מטראמפ במשך שלוש שנים, כשיתחלף הממשל נמצא את עצמנו בלי אף אחד, בלי תמיכה ובלי עצמאות. הזמן לעצמאות מדינית ולאומית הוא ממש עכשיו".

אנחנו עומדים נרגשים מול עוצמת התמיכה במפעל החוות החקלאיות. קרוב ל-20,000 כבר בחרו לקחת חלק פעיל ולתמוך מדי חודש בקרן החוות בסכום של לפחות 18 ש"ח. הכוח הזה הוא הדלק שמניע אותנו בשטח מדי יום.

זה הזמן שלכם להצטרף למהפכה החקלאית ולהיות חלק מהסיפור הציוני. ההיסטוריה נכתבת בימים אלו, הצטרפו גם אתם.