הורים רבים רוצים לעזור לילדיהם להגשים את חלום הדירה הראשונה אך עומדים בסיטואציה בלתי אפשרית בשוק הנדל"ן הישראלי. עכשיו הגיעה ההזדמנות הגדולה: רכישת דירה "על הנייר" בהון עצמי נמוך במיוחד, וללא תשלומי משכנתא עד קבלת המפתח. המשמעות המיידית: רווח אפשרי של כ-240,000 ש"ח כבר בחתימה - בדקו אם אתם מתאימים לעסקה.

שמעון ברון מנכ"ל תבואה השקעות נדל"ן מסביר את מצב הנוכחי בשוק הנדל"ן הישראלי המותיר הורים רבים בסיטואציה בלתי אפשרית. מצד אחד, כמו כולם, הם רוצים לעזור לילדים לעשות את הצעד החשוב ולרכוש דירה אבל מהצד השני הם נתקלים במחירים גבוהים שלא מאפשרים זאת. בדיוק לאותם הורים ישנה עכשיו הזדמנות נדירה לעשות את הצעד הראשון לדירה "על הנייר" בהשקעה מינימלית ובמחיר כניסה אטרקטיבי ביחס לשוק של 185,000 שקלים.

הרעיון שמאפשר את ההצעה החריגה הזו קורה עכשיו בפרויקט מגורים חדש שמציע אפשרות מימון נוחה במיוחד. בזמן שפרויקטים רבים מאפשרים מקדמה ראשונית ואז את היתרה, הפרויקט המדובר מציע תשלום ראשוני של 10% במעמד המכירה ואת היתרה (90%) רק בזמן קבלת הדירה. חשוב לציין שמבצעי 90\10 הולכים ונעלמים משוק הנדל"ן הישראלי בשל הרגולציה שנכנסת לתחום, ההצעה הזו למעשה מדלגת על השלב הבעייתי ביותר - לקיחת המשכנתא עוד לפני קבלת המפתח. בפרויקט המדובר, לא תזדקקו ליותר מ-10% על מנת לרכוש נכס מניב.

שמעון ברון מנכ"ל תבואה השקעות נדל"ן צילום: תבואה השקעות נדל"ן

להרוויח כרבע מיליון שקלים: הנכס שווה יותר ממה ששילמתם

יתרה מזו, בעת רכישת הדירה, הרוכשים מבטיחים לעצמם תשואה אפשרית שעשויה להגיע לסכום של כרבע מיליון שקלים. בדיקות שנערכו בסביבת הפרויקט מראות כי עסקאות דומות נחתמות במחירים הגבוהים ב-240,000 שקלים (ואף יותר) מהמחיר המוצע כעת בשלב ה"פריסייל".

מי שירכוש דירה במחיר הפתיחה האטרקטיבי מבטיח לעצמו באופן מיידי רווח אפשרי חסר תקדים, הנכס שאתם רוכשים שווה יותר מהמחיר ששילמתם עליו. יחד עם העובדה שאת יתרת הסכום על הדירה תשלמו רק במעמד קבלת המפתח הרי שלפניכם פרויקט מגורים מבוקש מצד אחד ומשתלם במיוחד מהצד השני.

אם נחזור להורים שרוצים לעזור לילדים לרכוש את הדירה הראשונה, הפרויקט המדובר מציע את החבילה המושלמת: פרויקט איכותי ברמה גבוהה, אפשרות מימון נוחה וחריגה שמאפשרת את רכישת הדירה ב-185,000 שקלים בלבד בשלב הראשון ועליית ערך ששווה לרוכשים תשואה שיכולה להגיע לכ-240,000 שקלים ואף יותר.

המלאי מוגבל: הבטיחו דירה ראשונה לילדים

עבור מי שהתעניינו בהזדמנות שנוצרה, קיימה חברת "תבואה השקעות נדל"ן" וובינר מיוחד בו חשפה את המיקום האסטרטגי, הפרטים המדויקים והמספרים מאחורי הפרויקט, ההצלחה הייתה מיידית ורבים מיהרו להבטיח דירה ראשונה לילדים. עדיין לא מאוחר גם עבור מי שלא השתתפו בוובינר, המלאי אמנם מוגבל אך נותרו מספר יחידות למכירה בתנאים הנוכחיים. אם הגעתם עד כאן אתם בדיוק האנשים אליהם הפרויקט מיועד - השאירו פרטים כעת בטופס למטה, ונציג יחזור אליכם עם הקלטת המפגש, התוכניות המלאות ובדיקת התאמה לעסקה.

