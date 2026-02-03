הבינה המלאכותית לא מפסיקה להפתיע ולשבור תקרות זכוכית שכנראה לא קיימות עבורה. על הבהלה האנושית מכוחה הגובר של המכונה שוחחנו בערוץ 7 עם הרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר בחולון וראש בית המדרש בקריה האקדמית אונו, מרצה ומחבר ספרי מחשבה רבים, שוחחנו על כך בעקבות מאמר מרגיע שפרסם באחרונה בהקשר זה.

בראשית דבריו מזכיר הרב לונדין את תפקידה של התורה להרגיע, אך לא במובן של שאננות, אלא מתוך הפנמת משמעות הפסוק 'טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו'. מתוך האמונה בקיומו של הבורא נובעת ההבנה שתרחישי סוף העולם מסיבות שונות ומשונות יתבדו. "גם מהבינה המלאכותית, עם כל הקשיים והצורך בזהירות, דברים יצמחו לטובה".

מכאן מתקדם הרב לונדין להסבר הרציונאלי של דבריו המרגיעים: "בינה מלאכותית מפחידה את העולם מכמה סיבות, מכך שהבינה המלאכותית תייתר את בני האדם, תביא לאבטלה גדולה, פייק ניוז ועוד, אבל בעיקר מפחדים מבינה מלאכותית כללית שתפתח מודעות ותצא משליטה אנושית כמו החשש שבינה מלאכותית תגיע למסקנה שכדי להגשים את תכליה היא צריכה להשמיד את בני האדם".

"החשש הזה, שמכונה תפתח מודעות אנושית והגולם יקום על יוצרו, הוא חשש עתיק יומין", אומר הרב לונדין ומזכיר דמויות בתרבות ובבידור כדוגמת פרנקנשטיין ואחרות, כמו גם ספרי וסרטי מדע בדיוני שהציגו תרחישים מסוג זה. "השורש הוא התפיסה החומרית שרואה בעולם הפיזי את חזות הכול, זה מה שביהדות אנחנו מכנים כתפיסה אלילית. בעבר אנשים היו מוגשמים יותר מאשר בימינו והתפיסה שהעולם הוא כולו חומר מילאה אותם עד כדי כך שגם את האל הם הגשימו בפסל. מאז, התפיסה התקדמה והבינו שהאל אינו פיזי, אבל עדיין התפיסה שכל מה שניתן למשש ולמדוד בכלים כמותיים, היא תפיסה ששולטת פסיכולוגית באנושות, ומכיוון שכך, כשבוחנים את המחשבים הדבר נראה נראה כמו משהו שיכול להיות אנושי, כי לפי תפיסה זו האדם הוא ייצור חומרי שמה שמבדיל בינו לבין המחשב הוא רק העובדה שיש לו יותר נתונים ואינטילגנציה, מה שניתן ללמידה, ולכן אם המחשבים יצברו מספיק נתונים הם יהפכו להיום בני אדם. זו הנחת המוצא שמייצרת את הפחד ממחשבים".

כל זאת במציאות של מחשבי הדורות הקודמים, כאשר ההבדל בין האדם למחשב היה ברור יותר, כאשר על אף כל הנתונים שיתווספו למחשב הוא עדיין אינו יכול לייצר נתונים חדשים, והדבר הרגיע את האנושות. "כעת הגיעה הבינה המלאכותית, וכביכול המחשב לא רק עונה על מה שהיה ברשת, אלא יוצר תשובות לשאלות חדשות, וזה כבר מפחיד את בני האדם כי המחשב יוכל לייצר מציאות חדשה בצורה מדוייקת עם אינסוף נתונים שבן אנוש לא יוכל להכיר, וכך נוצר לנו מחשב שעלול להפוך לאדם שישמיד את כולם".

"כאן נכנסת התפיסה היהודית לתמונה", אומר הרב לונדין ומזכיר כי האדם אינו רק אוסף של נתונים ומידע אלא יש בו נשמה, מונח שהתרגום שלו הוא היכולת ליצור חיים שאינם רק אוסף נתונים אלא משהו נוסף, משהו שמעבר. הרב לונדין מדמה זאת לקרח שאינו רק התקררות נוספת של המים והצטופפות המולקולות, אלא התהוות של מציאות מולקולרית חדשה, כך גם לנמלים שמכמות מסוימת אינן עוד נמלה ועוד נמלה אלא קן נמלים, מציאות חדשה של אינטלגנציה קבוצתית.

"המעבר הזה בין אין ליש, זה דבר שמחשבים לא יכולים ליצור", אומר הרב לונדין ומדגיש כי התשובות החדשות של המחשב אינן אלא איסוף נתונים מהרשת כולה. "לעולם ה-AI לא יוכל ליצור חיים משל עצמו, לא תהיה מודעות עצמית של ה-AI שתרצה להרוס את בני האדם. מה שכן יכול להיות, ומכך חוששים, שיהיו אנשים רעים שיכניסו לבינה המלאכותית נתונים מסוכנים כמו שליטה על טילים גרעיניים. זה חשש שמגיע בכל פעם שיש טכנולוגיה חדשה, וכאן אנחנו נכנסים לכלל 'טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו'".

"רוב בני האדם רוצים לחיות ולכן המשאבים של האנשים הטובים הויכולות שלהם יהיו יותר משל האנשים הרעים שרוצים להרוס את העולם, לכן תהיה רגולציה ויהיו מאבקים שתכליתם למנוע אסון לאנושות, אבל החשש שהמחשב ייצא משליטתנו, זה לא יקרה. הטכנולוגיה תקדם את העולם בהרבה דברים, אבל החשש ממודעות של ה-AI ושהרובוט יהפוך לבן אדם זו עבודת אלילים".

לקראת תום הדברים מתייחס הרב לונדין גם לשאלת האבטלה שמטרידה רבים שמא הבינה המלאכותית תייתר מקצועות רבים. גם בסוגיה זו מבקש הרב לונדים להרגיע: "תהיה התחדשות טכנולוגית שתייתר מקצועות מסוימים ותמציא מקצועות חדשים. אולי לא נצטרך מישהו שיכניס בורג למכונה ולא נצטרך חשבי שכר עם טבלאות XL, אבל יהיה צורך במי שיקבל החלטות ערכיות כמו במה נכון להשקיע יותר, בבטיחות או באסטתיקה. זו החלטה ערכיתך שנוגעת ליצירה חדשה וזה תמיד יישאר ולזה נצטרך בני אדם".

מי שבכל זאת יימצאו לו תחליפים טכנולוגיים ימצא עבודות יצירתיות וערכיות אחרות במקומן. "העולם הולך לכיוון של מקצועות של חדשנות, יצירתיות וערכיות", אומר הרב ומעיר כי עם התפתחות הטכנולוגיה עלויות צפויות לרדת מאחר ולא יהיה צורך בבני אדם שיעשו את העמל הטכני, והמשמעות תהיה באיזון נוסף של הכלכלה.

"יש אלוקים בעולם הזה וכל המונחים הכלכליים הרציונאליים הללו הם תרגום של מונח ההשגחה. הקב"ה מוביל את העולם לטובה, והאנושות הולכת ומתקדמת", אומר הרב וחותם בהמלצה לה]נות את הדור הצעיר לאפיקי חינוך ערכיים ויצירתיים, שהם אלה שתמיד יהיה בהם צורך.