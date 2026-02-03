נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע ​​כי ידרוש פיצויים בסך מיליארד דולר מאוניברסיטת הרווארד, בעקבות הכישלון של ראשי האוניברסיטה לטפל בתופעת האנטישמיות בקמפוסים.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social, הודיע טראמפ על הכוונה לדרוש את פיצויי העתק מהאוניברסיטה.

בחודשים האחרונים התנהלו מגעים בין ממשל טראמפ לראשי האוניברסיטה, בניסיון להגיע לפשרה לאחר שהממשל האמריקאי הודיע על עצירת הכספים לאוניברסיטה לאחר ההפגנות האנטישמיות במהלך המלחמה בעזה.

ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי ממשל טראמפ נסוג מהדרישה מהרווארד לשלם 200 מיליון דולר כפיצויים, וטראמפ תקף את הדיווח וטעם כי אינו נכון. "אנו תובעים כעת מיליארד דולר כפיצויים, ואיננו רוצים שום קשר נוסף עם אוניברסיטת הרווארד בעתיד", כתב טראמפ בפוסט.

הוא הוסיף עוד כי "הם רצו לעשות קונספט מסובך של הכשרה מקצועית, אבל זה נדחה מכיוון שהוא היה בלתי מספק לחלוטין ולא היה מצליח, לדעתנו. זו הייתה רק דרך של הרווארד לצאת מהסדר כספי גדול של יותר מ-500 מיליון דולר, מספר שאמור להיות גבוה בהרבה בעקבות המעשים הבלתי חוקיים החמורים והנתעבים שביצעו".

דובר הרווארד סירב להגיב על הודעת טראמפ. ראשי האוניברסיטה דורשים מהממשל להחזיר את הכספים הפדרליים שנמנעו מהם, לאחר שהממשל טען כי האוניברסיטה לא עמדה בתנאים שהוצבו לה למאבק באנטישמיות בקמפוסים.