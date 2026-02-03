ישי גבירצמן על הביקור באנו ללא קרדיט

סרטון שפרסם אושיית הרשת ישי גבירצמן עורר סערה ברשתות החברתיות. גבירצמן סיכם בסרטון את ביקורו במוזיאון "אנו - מוזיאון העם היהודי" בתל אביב, והביע זעזוע מתכנים שמוצגים באחת התערוכות במקום.

לדבריו, מדובר בתערוכה המעודדת את תופעת ההתבוללות, בניגוד לרוחו של מייסד המוזיאון, ד"ר נחום גולדמן.

גבירצמן מתמקד בתערוכה "זהות ותרבות בת זמננו" בקומה השלישית, שם מופיע כבר בכניסה המשפט: "ישנן דרכים רבות ושונות להיות יהודים ולהשתייך לעם היהודי בתקופתנו". לטענתו, הניסוח משקף גישה בעייתית ביחס להגדרת הזהות היהודית.

בהמשך הסרטון הוא מציג מספר מיצגים מתוך התערוכה, בהם סיפורו של דניאל, שנישא לאישה גרמנייה ומגדיר את יהדותו דרך המילה הכתובה בלבד. כמו כן הוא מצטט מיצג נוסף בו נכתב, "אמא שלי תמיד אמרה, חשוב מאוד הבן אדם ולא היהודי". גבירצמן טוען כי תכנים אלה משקפים מגמה של טשטוש הזהות היהודית.

גבירצמן גם מתייחס לדמותו של מייסד המוזיאון, ד"ר נחום גולדמן, ומזכיר כי באתר המוזיאון עצמו נכתב שגולדמן האמין כי עתידו של העם היהודי תלוי במאבק בהתבוללות ו"היום מציגים כאן מיצג של התבוללות מול העיניים שלו".

"אני לא חושב שיש מקום למיצג כזה במוזיאון יהודי", אומר גבירצמן, ותוהה: "האם לזה התכוונו המייסדים, והאם אפשר לקרוא למקום הזה מוזיאון העם היהודי?"

התגובות לסרטון לא איחרו לבוא. ינון מגל תהה בערוץ הטלגרם שלו, "למה מוזאון העם היהודי מתקדם התבוללות??" בארגון חותם קראו: "לסגור את מוזאון ההתבוללות הפרוגרסיבי". גם הבלוגרית קארין אלוש הצטרפה לביקורת, וכתבה: "הפרוגרס הוא הסכנה הגדולה ביותר לחברה האנושית. ואצלנו בישראל, הדרך היחידה להפסיק את החלחול שלו לכל למקום היא רק על ידי יהדות. להגביר ולחזק יהדות. באנו חושך לגרש".

נציין כי לא מדובר בפעם הראשונה שתערוכה במוזיאון מעוררת ביקורת. באחרונה פרסמה אם של תלמיד צילום ממפת ארץ ישראל שהוצגה בביקור כיתתי במקום, ובה חסרה יהודה ושומרון. האם טענה כי מדובר בניסיון לשנות את גבולות המדינה בעקיפין: "הם רוצים להטמיע נרטיב שאלה גבולותיה המקוריים של מדינת ישראל ובכך הם משנים בשקט את ההיסטוריה", כתבה.