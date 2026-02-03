כוחות שב"כ, המשטרה ובלשי תחנת כפר קאסם עצרו מחבל מבוקש ממחנה הפליטים בלאטה הסמוך לשכם, לאחר שחדר לישראל והסתתר בכפר קאסם.

המעצר בוצע בסיומה של פעילות סמויה, שבמהלכה נתפס החשוד על גג מבנה בניסיון להסתתר מהכוחות.

על פי הדיווח בחדשות 12, המחבל היה מעורב בפיגועים נגד חיילי צה"ל באזור יהודה ושומרון ונחשב לבעל ידע נרחב בהכנת מטענים ואמצעי לחימה. לפי מקורות ביטחוניים, הוא אף תכנן פיגוע משמעותי במרכז הארץ.

המעצר התבצע בתום מצוד של מספר ימים, במהלכו פעלו בשיתוף פעולה יחידות יס"מ, שב"כ וגורמי ביטחון נוספים. החשוד הועבר לחקירת שב"כ וכעת מוחזק במעצר מנהלי.

גורם ביטחוני אמר ל-N12, "ייתכן שמנענו אירוע חמור במיוחד מצד גורם מבוקש מאוד שאחראי ללא מעט פעולות טרור נגד חיילים ביו"ש, ואיש שאוחז במודיעין שיכול לסייע בסיכולים עתידיים".