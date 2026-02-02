תושב שכם בשנות ה-30 לחייו נעצר על ידי כוחות צה"ל והועבר לחקירה במשטרה, בחשד שתקף רועה צאן, בעל חוות "שובה ישראל" סמוך לחומש, וניסה לחטוף את נשקו האישי. בתום חקירתו בתחנת המשטרה באריאל, החשוד נכלא.

מהמשטרה נמסר כי התקבל דיווח מרועה צאן, שלפיו במהלך שהותו עם עדרו הותקף בידי מספר מחבלים שיידו לעברו אבנים וניסו לחטוף את נשקו. החשודים נמלטו מהמקום לאחר התקיפה.

כוחות צה"ל הוקפצו למקום, זיהו את הקורבן ואת אחד החשודים, ופתחו בסריקות לאיתור מעורבים נוספים. אחד מהם, כאמור, נעצר והועבר לחקירה.

האירוע התרחש מזרחית ליישוב חומש בשומרון, באזור פעילות חוות "שובה ישראל". בעל החווה, שנוכח במקום, הבחין בתקיפה, ירה באוויר להרתעת התוקפים והזעיק את כוחות הביטחון. באירוע לא היו נפגעים.

במשטרה הדגישו: "נמשיך לפעול ולחקור כל מקרה אלימות באשר הוא וללא משוא-פנים, תוך שיתופי פעולה עם כוחות הביטחון ומיצוי כלל האמצעים, במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם אותם מעורבים בכך".