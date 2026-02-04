פרסום ראשון: הושלם שדרוג משמעותי של מערכת החשמל ביישוב מלאכי השלום שבבנימין.

במהלך התשתיתי לקחו חלק משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, החטיבה להתיישבות, חברת החשמל, קמ"ט אנרגיה של המנהל האזרחי ומועצת בנימין.

מדובר במהלך מרכזי לשיפור איכות החיים ביישוב ולהמשך קליטת משפחות, כחלק מתהליך הסדרה של היישוב הצעיר. מלאכי השלום, שהחל את דרכו כחווה, התמודד עד כה עם מערכת חשמל חלשה ומוגבלת.

צוותים מקצועיים מחברת החשמל, מועצת בנימין ויתר הגורמים המעורבים הגיעו לשטח וביצעו את חיבור היישוב לתשתית חשמל תקנית ומתקדמת, כנהוג ביתר יישובי האזור. החיבור מסמל מעבר מהקמה להתבססות.

שרת ההתיישבות אורית סטרוק מסרה, "הבטחנו - מקימים: מסדירים את כל ההתיישבות הצעירה, מרחיבים ומחזקים אותה לאחר שנים של עוול מתמשך. כך בונים חומת מגן של התיישבות למדינת ישראל. אור חדש על ציון תאיר".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הוסיף, "חיבור מלאכי השלום לתשתית חשמל תקינה הוא צעד מעשי והכרחי בדרך להסדרה מלאה ולהקמת יישוב חזק ויציב".

עוד אמר גנץ, "אני מודה לשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', לשרת ההתיישבות אורית סטרוק ולחטיבה להתיישבות. לשר האנרגיה אלי כהן, לחברת החשמל, לקמ"ט אנרגיה של המנהל האזרחי, ולאנשי מועצת בנימין שפועלים יום יום בשטח כדי להפוך תכנון ומדיניות למציאות של חיים נורמליים למשפחות ביהודה ושומרון".