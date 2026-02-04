הבחירות לרבנות היישוב סביון יתקיימו היום (רביעי) בבניין המועצה המקומית, תחת צילה של דרמה פוליטית-רבנית שהתרחשה אמש.

הרב פרופ' נריה גוטל, מרבני הציונות הדתית, הודיע על פרישתו המפתיעה מהמירוץ, צעד שנועד להביא לאיחוד שורות במחנה הדתי-לאומי.

הפרישה הגיעה לאחר ניסיון תיווך של רבה של רמת גן לשעבר, הרב יעקב אריאל, שהציע כי המועמדים מהציונות הדתית יטילו גורל ביניהם - והמועמד שייבחר יהיה היחיד שיתמודד עד הסוף.

לאחר שההצעה לא יצאה לפועל, החליט הרב גוטל לקחת אחריות ציבורית ולפרוש, חרף תמיכה משמעותית שקיבל מחברי הגוף הבוחר.

עם פרישתו של הרב גוטל, נותרו במירוץ שני מועמדים: הרב אורי סדן, נציג הציונות הדתית. רב קהילת "עוז והדר" בפתח תקווה ובעבר רב היישוב נוב בגולן.

הרב סדן הוא דיין בבתי דין לממונות ובעל רקע צבאי עשיר כלוחם בחטיבת גבעתי, עם מאות ימי מילואים בלחימה האחרונה. הוא גדל בתנועת הנוער בני עקיבא, למד בישיבת כפר הרא"ה ובוגר ישיבת ההסדר ירוחם וכולל "ארץ חמדה".

הרב שלמה עמור, רב קהילה בתל אביב. בוגר ישיבת "עטרת ישראל" החרדית-ליטאית, ששימש בעבר במערך הכשרות של בד"ץ בית יוסף. גם הרב עמור שירת כלוחם במילואים במהלך המלחמה.