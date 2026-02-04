המרכז הרפואי "קפלן" עדכן הבוקר (רביעי) כי חל שיפור ניכר במצבו של החתן בן ה-35, שהתמוטט שלשום במהלך חתונתו בשפלה.

מהמרכז הרפואי נמסר כי המטופל התעורר, הוא מתקשר עם סביבתו וכעת לא נשקפת סכנה מיידית לחייו.

כזכור, האירוע המבהיל התרחש במהלך ריקודי החתונה בקיבוץ חולדה, כאשר החתן איבד את הכרתו לנגד עיני האורחים.

חובשים שהיו במקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות עד שהדופק חזר, והוא פונה לבית החולים במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם.

ד"ר נטליה קופמן, מנהלת טיפול נמרץ לב במרכז הרפואי קפלן, עדכנה היום בסיפוק: "חל שיפור ניכר במצבו של המטופל שהגיע אלינו מאולם האירועים בשפלה. לאחר טיפול אינטנסיבי של הצוות הרפואי, המטופל התעורר ומתקשר עם סביבתו. בשלב זה ניתן לומר כי הוא יצא מכלל סכנה מיידית".

עם זאת, ד"ר קופמן הדגישה כי הדרך להחלמה מלאה עדיין נמשכת: "הוא עדיין זקוק להמשך השגחה ומעקב צמוד ביחידה לטיפול נמרץ לב על מנת להבטיח את יציבותו. הצוות הרפואי ממשיך בתהליך הבירור לנסיבות שהובילו לאירוע".

בן סיני, חובש באיחוד הצלה שגם היה אחד המוזמנים באירוע, סיפר באותו ערב: "הייתי באולם, לפתע ראיתי המולה וצעקות לעזרה והבחנתי בחתן שהתמוטט ועבר דום לב. מייד הזעקתי עזרה והתחלתי בפעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים כולל שימוש בדפיברילטור של אולם הארועים. לאחר פעולות החייאה ממושכות ולמרבה הנס לבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה קשה".