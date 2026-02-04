הזמרת שירי מימון משחררת שיר חדש בשם "חמצן", המתאר מציאות נפשית לא פשוטה בקרב בני נוער ומתבגרים.

השיר עוסק בכאב, חרדה ובדידות שקטה - תופעות שהפכו נפוצות יותר בקרב הדור הצעיר, בעיקר במהלך המלחמה.

היא משתפת: "אחרי שעברתי בעצמי תקופות לא פשוטות של התקפי חרדה, אנחנו רואים יותר ויותר בני נוער, דור שלם שמתמודד עם חרדות, תחושות חרם, בדידות שקטה שלא תמיד רואים מבחוץ. הם צומחים לתוך מציאות לא פשוטה, חרדת קיום".

לדבריה, למרות הקשיים, יש גם תקווה: "אני כן רואה אותם מגלים עוצמות וכוח, דור של ניצחון אמיתי. השיר 'חמצן' הוא שיר חשוף וכואב, אבל גם כזה שמבקש אוויר - רגע של נשימה בתוך הכאוס היומיומי".