באולפנת בני עקיבא לכיש נחנכה השבוע ספריית "דרך אמונה" לזכרה של אמונה יהודית דאנינו ז"ל, תלמידת האולפנה שנהרגה בחודש אוגוסט האחרון בתאונת דרכים סמוך ליישוב אדורה, כשהיא בת 15 בלבד.

בטקס השתתפו בני משפחתה של אמונה, הצוות החינוכי וחברותיה לספסל הלימודים. הספרייה החדשה, שנבנתה בתוך חלל בית המדרש ומתאפיינת בעיצוב ייחודי של מגן דוד, נועדה לשמש מוקד של לימוד ותוכן עבור מאות תלמידות האולפנה.

על שלט ההקדשה שנחשף בטקס נכתבו מילים לזכרה של אמונה, המתארות את דמותה המיוחדת: "תמירה ומאירה, מלאת הוד ואמונה, חן וחסד תמידי ולב של זהב. מוותרת על מקומה וטובתה האישית לטובת המרקם החברתי. אמונה התמידה בחשבון נפש, שאפה למעלה, לקרבת אלוקים, והיה בה רצון עז ללמוד תורה".

שירה גרינוולד, ראש האולפנה, אמרה בטקס: "הספרייה זשכינו לחנוך באולפנה היא הנצחה חיה לדרך שבה אמונה חיה את חייה, דרך של שאיפה, עומק, לימוד ורגישות לזולת. אנחנו מבקשות שהתלמידות שייכנסו לבית המדרש יפגשו לא רק ידע, אלא דמות מעוררת השראה שתמשיך להאיר את דרכן וללוות אותן בצמיחה הרוחנית והאישית שלהן".

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, הוסיף: "הספרייה שנחנכה באולפנת לכיש מבטאת את דרכה של רשת החינוך- חיבור בין עומק תורני, רגישות אנושית ושאיפה לעלות קומה ולגדול. דמותה של אמונה ז"ל ממשיכה ללמד גם לאחר האסון הכבד ומזכירה לכולנו שהחינוך אינו עוסק רק בהישגים, אלא בעיצוב דמויות מאירות ומובילות".

בימים אלו עמלים באולפנה על פרויקט הנצחה נוסף לזכרה - הקמת פרגולה שתשמש כפינה שקטה ומרחב למפגש חברתי בחצר המוסד.