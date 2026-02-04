ריקודים לרגל ההסדרה צילום: באדיבות המצלם

שלושה עשורים לאחר שעלו ראשוני המתיישבים לקרקע, חגגו אמש (שלישי) תושבי היישוב אחיה שבבנימין את הסדרתו הרשמית של היישוב.

מסיבת ההודיה נערכה בהשתתפות שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, שבירכו על "המהלך ההיסטורי" לקיבוע ההתיישבות באזור.

השרה סטרוק הציגה בדבריה חזון רחב להמשך המדיניות ביהודה ושומרון ומעבר להם. "אנחנו מתקנים בצעדי ענק את אסון אוסלו. יש לנו עוד הרבה חבלי ארץ ליישב, אבל לא די בהתיישבות, צריך גם לפרק את הרשות הפלסטינית, שעצם קיומה כאן הוא ליבת אסון אוסלו. מה שקורה היום הוא מעבר לכל דמיון".

היא פירטה את העבודה האינטנסיבית של משרדה ושל השר סמוטריץ' להסדרת 69 יישובים חדשים: "אנחנו עמלים לקבע את 69 היישובים החדשים שהקמנו, לפתח אותם, ולוודא שכל ההחלטות עוברות מהנייר - לעשייה בשטח. חזרנו לצפון השומרון, ובע"ה נחזור גם לשטחי A ו-B וגם לעזה, גם שם נקים יישובים ונראה בטוב הארץ".

היא הוסיפה ושיבחה את התושבים. "כשאני מגיעה ליישובים שקמו במסירות כה רבה, אני יודעת שאני במחיצת אנשים שעשו היסטוריה. כל מה שאנחנו מצליחים לעשות היום בממשלה הוא בזכות כוח האמונה, הנחישות ואהבת הארץ שלכם. אתם הייתם הראשונים שיצאו מהגדרות, פעם קראו לכם 'מאחזים', אחר כך 'התיישבות צעירה', והיום המרחב הזה כולו שלנו''.

השרה סיפרה שבתקופת הממשלה הקודמת התושבים סירבו לקבל חשמל ומים, משום שהממשלה ההיא התנתה זאת באישור חשמל ומים למאחזים של הרש"פ, למען השוויון. "זה כמו לחלק נשק לחיילי צה"ל, ובשם השוויון לחלק גם לחיילי האויב".

גנץ, סטרוק ואסף וולברג יו"ר היישוב צילום: באדיבות המצלם

גנץ, שליווה את היישוב לאורך שנות המאבק להסדרה, הביע התרגשות רבה מהמעמד. "אנחנו נמצאים בזמן מיוחד, בכל פעם שאני מגיע לכאן אני מלא התרגשות מהמסירות שלכם. אני זוכר את התקופות הראשונות, וכעת אנחנו רואים איך היישוב נבנה לאט לאט. אנחנו זוכים בימים אלו לזכות לראות את מה שדורות רבים חיכו והתפללו לו. מדינת ישראל אומרת לנו היום בקול ברור: 'שבו בנים לגבולם".

גנץ הודה לשרים סמוטריץ' וסטרוק ולמנהלת ההתיישבות, ושלח מסר של הערכה לראש הממשלה: "תודה מיוחדת לראש הממשלה בנימין נתניהו על הרוח הגבית והעמידה האיתנה מול הלחצים הבינלאומיים, שאפשרו את המהלך של הסדרת היישובים והזנקת ההתיישבות ביו"ש למימדים חסרי תקדים".