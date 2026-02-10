הזמר, המוזיקאי והיוצר יהודה פוליקר פותח השבוע תערוכת אמנות חדשה בשם "מאחורי הצללים", שתוצג בבית האמנים בתל אביב.

מדובר ביצירה רב תחומית החושפת לראשונה את עולמו החזותי של פוליקר, כצייר וכצלם, לצד זהותו המוכרת כמוזיקאי. התערוכה משלבת דיוקנאות מצוירים, צילומים מהמרחב הציבורי ונגיעות מוזיקליות.

פוליקר, בן הדור השני לשואה, פועל כאוטודידקט - הוא מעולם לא למד לקרוא תווים, ולא למד ציור או צילום באופן פורמלי.

הוא מדגיש כי הפנים המופיעות בעבודותיו אינן דיוקן של אדם מסוים, "אלא דימויים העולים מן התודעה: פנים נטולי שם וזהות ביוגרפית, אך בעלי נוכחות חזקה, שקטה ולעיתים חידתית".

לצד הציור, המוזיקה ממשיכה להדהד גם בתערוכה. "הדימויים החזותיים נושאים מטען רגשי שאינו מספר סיפור ברור, אלא מבקש לעורר תחושה, הקשבה והתבוננות פנימית", נכתב בטקסט האוצרותי.

"מאחורי הצללים" צילום: יהודה פוליקר