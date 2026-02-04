הזמרים אביעד ואביה שרמן משיקים שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון עם הדואט החדש "משיח". השיר נכתב והולחן על ידי שרמן.

לדברי שרמן, "'משיח' נולד מתוך הצורך לחבר ולשמח את הלב ולכן החיבור עם אביעד הרגיש הכי טבעי ונכון. לא מעט אנשים אמרו שאנחנו מביאים אנרגיה חיובית לקדמת הבמה, והשירים שלנו עם מסרים אופטימיים ומחייכים, אז חשבנו, למה לא ליצור משהו יחד? בטוחים שזה יאיר וישמח הרבה לבבות בעם ישראל והלוואי שיביא גם את המשיח".

אביעד הוסיף, "בעיניי, משיח זה לא רק מושג - זו בחירה. לבחור בשמחה, באמונה ובאור. השיר הזה הוא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו למאזינים שאפשר להאיר גם דרך מוזיקה".