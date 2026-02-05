הדיין הרב אברהם זרביב, ששירת כלוחם במילואים ברצועת עזה, התייחס היום (חמישי) בראיון מיוחד לערוץ 7 למציאות הביטחונית והחזון המדיני של ישראל.

בראיון שנערך בכנס המנהלים באילת, שלל הרב זרביב את האפשרות של "הקפאת מצב" וקרא להשלמת המשימה עד להכחדה מוחלטת של חמאס.

"ברור לכולם שהגענו להישגים עצומים, אבל לא סיימנו את המלאכה", אמר והזכיר את הבטחותיהם של ראש הממשלה והשר סמוטריץ' שחמאס ימוגר.

כשנשאל האם הכחדת חמאס היא משאלת לב או הערכה ריאלית, השיב: "בשנתיים האחרונות הבנתי שהקב"ה הוא שמנהל את העניינים, ואני בטוח שלא הגענו לנקודה הזו של עשרות אלפים שמסרו נפש, של משפחות מילואימניקים שהו מוכנות לוותר על הבעלים והילדים בבית, משפחות שכולות ופצועים כדי להגיע לאירוע דרדלה... זה לא... זה יסתיים בהכחדת החמאס. זה הציווי שנשבענו עליו".

הוא שחזר את התחושות שליוו אותו בתוך הרצועה, כשהזיכרון של חגיגות הטבח ב-7 באוקטובר עמד לנגד עיניו: "החילול ה' הזה של הריקודים בער בי כל הזמן, ואמרתי גם בסרטונים שכעת אין להם כיכרות לרקוד בהם. החילול ה' הזה חייב להמחק מהעולם".

למרות השיח הבינלאומי על שיקום עזה על ידי גורמים זרים, הרב זרביב משוכנע כי העתיד טומן בחובו חזרה יהודית לחבל עזה: "ברור לי שהקב"ה איתנו ולב מלכים ושרים ביד ה'. אני לא דואג. עזה תהיה התיישבות יהודית. זה כתוב בנביא זכריה, אותו נביא שהתנבא ש'עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים וילדים משחקים בה', הוא שמתנבא שעזה תיושב ביהודים".

הרב שיתף בשיחה אישית עם אמו בת ה-90, שסיפרה כי בצעירותה לא דמיינה שנכדיה ישחקו בירושלים המאוחדת: "ואם זה קרה אז גם זה יקרה. עד הניצחון, עד ההתיישבות".

בתגובה לטענה כי אין קונצנזוס ציבורי להתיישבות בעזה, השיב כי יש להתחיל לדבר על כך בגלוי כדי להפוך זאת למציאות "כי הקב"ה הבטיח את זה ולכן זה ריאלי. יש תנועת המונים שרוצה את הדבר הזה, והתנועה הזו תממש את ההתחייבות הזו. נשבענו לנצח את המלחמה ואנחנו מתחייבים למחוק את החרפה ולהקים שם התיישבות".

בסיום דבריו התייחס הרב ל"רוח הגדולה" של הלוחמים בשטח וקרא לשימורה: "לומר את הדברים הפשוטים על הגבורה של הלוחמים בשטח, דברים פשוטים שמחוברים למקור ולאידיאל האמיתי של התיישבות וביטחון בארץ".