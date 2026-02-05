אלפי משפחות וצעירים כבר בחרו בשנים האחרונות לעבור לנגב ולגליל, ואלפים נוספים צפויים להגיע ליריד ההזדמנויות הלאומי, המבקש לתת מענה מקיף לשאלות שמעסיקות רבים: דיור, תעסוקה, חינוך, קהילה ואיכות חיים.

היריד יציע למבקרים מידע מרוכז, כלים מעשיים והטבות ייחודיות, במטרה לאפשר קבלת החלטה מבוססת וביצוע בפועל של המעבר.

יריד ההזדמנויות הלאומי “עוברים לנגב ולגליל" יתקיים ביום שלישי, כ"ג בשבט תשפ"ו, 10 בפברואר 2026, בין השעות 15:00-21:00, באולמי רוקח בגני התערוכה בתל אביב.

מדובר באירוע רחב היקף, הפתוח לקהל הרחב, ומאגד תחת קורת גג אחת עשרות מתחמי תוכן של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, יזמים, קבלנים וארגונים אזרחיים וכלכליים. מטרת היריד היא להציג אפשרויות ולייצר חיבור ישיר בין מדיניות לאומית לבין החלטות אישיות של משפחות וצעירים.

היריד מתקיים כחלק ממהלך לאומי רחב לחיזוק ההתיישבות, הצמיחה, התעסוקה והיזמות בנגב ובגליל, בהובלת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות ותנועת אור. זהו מהלך מתמשך, חוצה משרדים ומגזרים, המבקש לבסס יציבות אזרחית, קהילתית וכלכלית ולמצב את הנגב והגליל כמרחבי הזדמנות מרכזיים במדינת ישראל.

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, מדגיש כי מדובר במהלך לאומי עמוק ומתוכנן היטב: "זה לא עוד פרויקט נקודתי, אלא תפיסה שלמה. חיזוק הנגב והגליל הוא חיזוק של מדינת ישראל כולה. במהלך הלאומי הזה אנחנו מביאים לידי ביטוי את התפיסה שלנו שהנגב והגליל אלה לא אזורים בשוליים".

לדבריו, היריד והכנס הם חלק מתהליך מתמשך וארוך טווח: "המדינה לא רק קוראת לאזרחים לעבור, אלא עומדת לצידם. אנחנו בונים תשתיות, משקיעים בדיור, בחינוך, בתעסוקה ובקהילה כדי לאפשר לכל משפחה לקבל החלטה מתוך ביטחון, יציבות וראייה קדימה".

במהלך היריד יוצגו הטבות משמעותיות למעבר, ובהן הנחות ברכישת דירות, מענקים, הטבות מס, ליווי תעסוקתי, תמיכה ביזמות, מעטפת חינוכית וקהילתית ומענה כולל לכל שלבי המעבר.

המעבר לנגב ולגליל מוצג ביריד לא כסיסמה, אלא כהזדמנות כלכלית וחברתית, ישימה ומבוססת עבור הפרט ועבור המדינה כולה.

