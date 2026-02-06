תקף ודקר את רב העיר בית שאן דוברות המשטרה

שלוחת התביעות של משטרת טבריה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד תושב בית שאן בן 44, בגין תקיפה חמורה ודקירה של רב העיר הרב יוסף יצחק לסרי בפתח ביתו.

מחקירת המחוז הצפוני עולה תמונה מדאיגה של אירוע מתגלגל. מספר ימים לפני הדקירה, הגיע הנאשם לביתו של הרב ותקף אותו באגרופים לפני שנמלט מהמקום.

למרות חומרת המעשה, בחר הרב שלא לערב את המשטרה באותו שלב, וניסה לפתור את העניין בדרכי שלום מול בני משפחתו של החשוד.

אולם, הניסיון ליישב את הסכסוך לא צלח. לפני שבוע וחצי הגיע החשוד פעם נוספת אל ביתו של הרב, והפעם דקר אותו ונמלט מהזירה.

שוטרי המחוז הצפוני שהוזעקו למקום פתחו במצוד מהיר והצליחו לאתר ולעצור את התוקף זמן קצר לאחר מכן.

עם סיום מלאכת החקירה, הוגש כאמור כתב האישום לבית משפט השלום בטבריה. המשטרה ביקשה להותיר את הנאשם במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עבריינים המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".