אדם בן 81 נספה אתמול (חמישי) בשריפה שפרצה בדירתו בפינת השדרה ה-12 ורחוב ה-47 בשכונת בורו פארק בניו יורק.

השריפה פרצה בשעות אחר הצהריים בבניין מגורים. כוחות כיבוי והצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הדירה כשהיא אפופת להבות ועשן סמיך.

למרות פעולות הכיבוי המהירות ומאמצי החילוץ של הכוחות, הם איתרו את הקשיש בתוך הדירה כשהוא ללא רוח חיים, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

בקהילה החרדית המקומית קיבלו את הבשורה בתדהמה. הנפטר תואר על ידי מכריו כדמות אהובה ומכובדת בשכונה.

עם היוודע דבר האסון, הגיעו לזירה מתנדבי הארגונים "חסד של אמת" ו"מתעסקים", כדי להבטיח את השמירה על כבוד המת.