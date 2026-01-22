אקט אנטישמי חמור התגלה אמש (רביעי) בפארק גרייבסנד בשכונת בורו פארק שבניו יורק, לאחר ש-57 צלבי קרס רוססו לאורך שבילים ומתקני שעשועים.

הפארק, הממוקם בפינת השדרה ה-18 ורחוב 56, משמש מרכז קהילתי חשוב עבור הציבור החרדי המקומי.

למקום הגיעו ראשי הקהילה החרדית בליווי שוטרים ממשטרת ניו יורק ומתנדבי ארגון "השומרים". על פי הדיווחים, מדובר באירוע שני מסוגו באותו מקום השבוע - לאחר שמספר כתובות דומות התגלו גם ביום שלישי האחרון.

היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק פתחה בחקירה. גורמים רשמיים מסרו כי נעשות פעולות לאיתור החשודים, והבהירו כי "האחראים יועמדו לדין".

ראש העיר ניו יורק, זוהראן ממדאני, גינה את האירוע ברשת X: "אני נבהל מהוונדליזם האנטישמי הזה בבורו פארק. לאנטישמיות אין מקום בעיר שלנו, ואני עומד כתף אל כתף עם הניו יורקים היהודים שהיו מטרה. הממשל שלי עובד בשיתוף פעולה הדוק עם היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק כמו גם עם מחלקת הפארקים שלנו".

גם מושלת ניו יורק, קתי הוצ'ול, פרסמה גינוי חריף: "מעשה אנטישמי בגן שעשועים לילדים שבו ילדינו צריכים להרגיש בטוחים וליהנות. אין תירוץ. יש אפס סובלנות. הוריתי ליחידה לפשעי שנאה של מדינת ניו יורק להציע סיוע למשטרת ניו יורק בזיהוי האחראים".