הרב נעם ולדמן על גדר הרצועה תנועת נחלה

ראש ישיבת 'ניר' בקריית ארבע, הרב נעם ולדמן, הוביל אמש (חמישי) את תלמידי הישיבה בצעדת הנטיעות "כן לעזה יהודית", שאורגנה על ידי תנועת נחלה.

האירוע התקיים סמוך לגדר המערכת, כשאלפים השתתפו בקריאה לחידוש ההתיישבות בעזה. לצד הרב ולדמן נכח גם רב העיר קריית ארבע ור"מ בישיבה, הרב אברהם יצחק שוורץ.

תלמידי ישיבת 'ניר' היו הקבוצה הראשונה שחצתה את המכשול והגיעה עד לגדר, ובנקודות מסוימות אף ביצעו נטיעות בתוך שטח עזה.

במהלך נאומו בשטח אמר הרב ולדמן, "21 שנה הארץ מחכה שנחזור אליה. ארץ ישראל היא גוף חי - אם יהודים מיישבים אותה היא מפריחה חיים, ואם לא - היא זורעת מוות. כדי להתגבר על הרשעה שנמצאת מעבר לגדר, נדרשת חזרה שלנו לחבל עזה".

עוד אמר, "בסוף הממשלה תלך אחרי ההתעוררות שלנו מלמטה. לאורך כל ההיסטוריה הציונית, מהתחלת הדרך, אנשים כבשו את הארץ ברגליים ונאחזו בידיים, ורק לאחר מכן הגיעה המנהיגות. בלי נחישות מלמטה - המנהיגות לא תלך קדימה".

הרב ולדמן הוסיף, "בעזרת השם הפעילות הזאת תוביל אותנו עוד צעד קדימה. בפעם הבאה יהיו מאות ואלפים בתוך חבל עזה, עד להתיישבות מלאה. יישר כוח גדול לכל המארגנים, לתנועת נחלה ולכל הציבור שהגיע".

האירוע התקיים במסגרת יוזמת "כן לעזה יהודית" של תנועת נחלה, ויצא מאתר 'חץ שחור'. בצעדה השתתפו גם חברי הכנסת לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) ואריאל קלנר (הליכוד).