אלחנן שקולניק, נכדו של המנוח עמרם חי מזרחי ז"ל שנספה בשריפה בדירתו ביום חמישי האחרון, פרסם היום (ראשון) פוסט חריף ובו הוא טוען כי מותו של סבו אינו תאונה, אלא תוצאה של סחיטה אלימה וטיוח משטרתי.

לדברי הנכד, סבו, שהתגורר לבדו בארה"ב ב-50 השנים האחרונות, נפל קורבן בחודשים האחרונים למעשי סחיטה קשים. "הוא נסחט על ידי כנופיה רצחנית שלקחה לו את כספו באיומים על חייו", כתב.

"מאות אלפי דולרים שחסך, מצורת חיים פשוטה מאוד וחסכנית. אחרי שלקחו לו את כל כספו והוא התחנן לחייו, הם חייבו אותו לקחת הלוואות כדי לספק את תאוות הבצע שלהם".

הנכד מספר כי כאשר פנה הסב למשטרה המקומית בניו יורק והתלונן על האיומים, התגובה שקיבל הייתה רפה: "כשסבא שלי התלונן, הם ייעצו לו - תחליף טלפון".

בני המשפחה דוחים בתוקף את גרסת המשטרה לפיה השריפה בדירה, הממוקמת בפינת השדרה ה-12 ורחוב ה-47, פרצה כתוצאה מסיגריה בוערת. "המשטרה טוענת שזה מסיגריות, חישוב מהיר, קצת לא הגיוני. המוות הזה כנראה טוייח, וסבא שלי נשרף למוות כשאי שם בניו יורק המאפיה חיה עם הכסף שלו".

המשפחה מתארת מוות בייסורים קשים של אדם שהיה עמוד תווך רוחני עבורם: "סבא היה מחייך תמיד. צחוק שגור בפיו בכל רגע נתון. ידע את כל התורה בעל פה. איש חסד שתרם רבות לצדקה, והיה מגייס כספים עבור ישיבות. הוא כל כך אהב את התורה".

בסיום דבריו, מבקש הנכד להפוך את הטרגדיה האישית לתמרור אזהרה לציבור הרחב: "שימו לב לקרובי משפחה שגרים לבד! תתקשרו תמיד עם קרובי משפחה מבוגרים ותדאגו שהם בסדר. זה כל כך כל כך חשוב".