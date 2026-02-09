כתבת "כאן חדשות" דורית אסרף מזרחי מביאה בכתבתה את סיפורו של מתי כספי, מגדולי היוצרים שידעה המדינה, שהלך לעולמו והוא בן 76.

תשעה חודשים עברו מהרגע שהודיע המלחין, המעבד והזמר כי הוא חולה בסרטן, תשעה חודשים שבהם התמודד עם המחלה באופן פומבי ואמיץ.

כספי, חתן פרס מפעל חיים של אקו"ם, חתום על שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית וכתב והיה שותף בימי חייו ללמעלה מאלף שירים - שחלקם ביצע בעצמו ואחרים העניק לאמנים אחרים.

בין שיריו שהפכו לחלק מפס הקול הישראלי: "איך זה שכוכב אחד מעז", "ברית עולם", "לא ידעתי שתלכי ממני", "בלילות הקיץ החמים", "עוד יבוא היום", "עוד תראי את הדרך" ו"ילדותי השנייה".

כספי הפיק מוזיקלית אלבומים של אמנים רבים בהם יהורם גאון, בועז שרעבי, ריקי גל, שלמה גרוניך, אריק סיני וגלי עטרי. שיתוף הפעולה הבולט ביותר בקריירה שלו היה עם חתן פרס ישראל אהוד מנור ז"ל שכספי הלחין רבים משיריו.