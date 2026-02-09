עסקה שנסגרה השבוע בכרמי גת ממחישה כיצד התאגדות חכמה של רוכשים לקבוצה עם כח קניה חזק מאפשרת לקבל תנאים מועדפים ולהקדים את כולם - עוד לפני פתיחת השיווק הרשמי.

20 דירות בתוך 24 שעות בלבד מסיום וובינר ייעודי - זהו נתון חריג גם בשוק נדל"ן דינמי.

השבוע, בפרויקט בכרמי גת צפון, קבוצת רוכשים מאורגנת סגרה עסקה כזו מה שמעיד מחד על הביקוש של השכונה החדשה ומאידך על המודל של 'קבוצת רוכשים' כמשתלם במיוחד למשקיעים.

בעקבות ההצלחה מתארגנת קבוצת רוכשים נוספת בכרמי גת - להצטרפות לחצו כאן>>>

"הופתעתי מהמהירות אבל לא מהביקוש לכרמי גת", אומר לנו היזם דביר דימרי שמוביל את קהילת יותר נדל"ן משכל שגיבשה את הקבוצה.

כרמי גת צפון היא המשך ישיר של ההצלחה של כרמי גת שזינקה בעשור האחרון ב65%, זהו עוד הסכם גג ל6000 יח"ד חדשות שיוצא לפועל, עם אזורי מסחר ותעסוקה ומרחק הליכה של 7 דק' מהרכבת.

הביקוש של קהילות מחו"ל ושל זוגות צעירים שרוצים לעבור לכרמי גת מאוד גבוה - רק בשבוע האחרון דיברתי עם יזם שמנהל משא ומתן מול קהילה מחו''ל שרוצה לרכוש 150 דירות בפרויקט שלו, וכשהביקוש בועט זה משתקף במכירות בשטח.

כוח קנייה קבוצתי מאפשר ליזמים להציע מחירים ותנאים מועדפים בתמורה לוודאות, קצב מכירה מהיר והיקף רכישה גבוה. כך שזה win-win לכל הצדדים. היזם מקבל מכירות, והקבוצה מקבלת מחיר אטרקטיבי, תנאי תשלום של 10% בלבד בהתחלה ללא הצמדה למדד (החל מ185k ש"ח הון עצמי) ומשקיעים חכמים מבינים שזו הזדמנות 'לנעול' את המחיר ל4.5 שנים הקרובות בלי לשים הון עצמי גבוה מראש.

קשה מאוד למצוא פרויקטים שבאמת בשלב טרום השיווק - עוד לפני פתיחת הפרויקט לקהל הרחב. תנאים אלה, שבדרך כלל אינם זמינים לרוכש בודד, הושגו הודות לרכישה מרוכזת ובהיקף משמעותי.

אנחנו מנצלים את הכח קנייה שלנו כקבוצה לנהל משא ומתן מול יזמים נוספים ולהביא עוד דירות בתנאים האלו - וניתן להצטרף עכשיו לקבוצה נוספת שאנחנו פותחים בקרוב.