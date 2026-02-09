המשטרה הודיעה הערב (שני) כי עצרה את האיש שתועד אתמול מביא מסור חשמלי לקטטת הענק ליד אתר בנייה באופקים, ולדבריה מדובר בחבר מועצת ערערה בנגב.

"החל מאתמול בשעות הצהריים פועלים שוטרי תחנת אופקים על מנת להתחקות אחר המעורבים בקטטה שאירעה סמוך לאתר בנייה בעיר", נמסר.

"לאורך היום, פעלו לוחמי יחידת יואב ביישוב ערערה שבנגב ועצרו חשוד נוסף, חבר מועצה בנגב, אשר על פי החשד אחז במסור חשמלי במהלך הקטטה".

לצד חבר המועצה, כבר אתמול נעצרו שני חשודים על ידי השוטרים שהוזעקו למקום. מעצרם הוארך על ידי בית המשפט עד ליום חמישי.