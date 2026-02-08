קטטה המונית ואלימה במיוחד פרצה בצהרי היום (ראשון) סמוך לאתר בנייה בעיר אופקים, כשהיא מותירה את התושבים מבוהלים.

האירוע, שתועד על ידי עוברי אורח, כלל נהיגה פרועה במספר רכבים, יידוי אבנים ושימוש בכלי עבודה כנשק.

בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראים טנדרים דוהרים בפראות ברחובות העיר, בעוד גברים מיידים אבנים זה על זה.

בתיעוד נראה אחד המעורבים כשהוא אוחז במסור חשמלי ופועל איתו במהלך הקטטה.

תושבת המקום, שתיעדה את המתרחש, נשמעת צועקת בחרדה: "פתחו פה אינתיפאדה, טנדרים באים מרחוק. אימא'לה, באו עם מסור חשמלי".

שוטרי תחנת אופקים שהוזעקו לזירה הצליחו להשתלט על האירוע ועיכבו לחקירה שישה חשודים. מחקירת המשטרה עולה כי מדובר בסכסוך אלים בין משפחות מהיישוב הבדואי ערוער, שבחרו ליישב את החשבונות ביניהן בלב השטח הבנוי באופקים.

בתום חקירה ראשונית, נעצרו שניים מהחשודים. המשטרה הודיעה כי תביא אותם מחר בפני בית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרם.