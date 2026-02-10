פעולות אכיפה בנעלין צילום: המנהל האזרחי

במהלך החודש האחרון פועל צוות משימה מיוחד במנהל האזרחי, במטרה למגר את תופעת שריפות הפסולת הפיראטיות ברחבי יהודה ושומרון. הצוות, בראשות קמ"ט איכות הסביבה ובשיתוף יחידת הפיקוח, מתמקד באכיפה נרחבת, כיבוי מוקדים פעילים ושיקום אתרים שנפגעו. בהערכת מצב ייעודית שהתקיימה, הוחלט לרכז מאמץ באתר הפסולת הלא חוקי בנעלין, שזיהומיו גרמו לפגיעה באיכות האוויר בערים וביישובים סמוכים. עשרות קבלנים פעלו במקום בהנחיית גורמי האכיפה, ופינו טונות רבות של אשפה בלתי חוקית. לצד פעולות הפינוי, בוצעו עבודות הנדסיות ופריצת ציר צבאי ייעודי בסיוע חטיבת בנימין, במטרה לאפשר גישה מהירה ויעילה לאתר ולהאיץ את פעולות המנע. עוד באותו נושא: רצו לקנות ספה בזול וחולצו בשלום מהכפר

פינוי שני בתוך חודש בגבעת מקנה אברהם

בימי השבעה: המנהל האזרחי מבצע אכיפה

החוק שיאפשר ליהודים לרכוש קרקעות ביו"ש בנוסף, הופעל ברחבי האתר רחפן תרמי מתקדם שאיתר בעירות פעילות בעומק האדמה, וסייע בכיבוי מוקדי אש אשר תרמו לזיהום המתמשך במרחב. במקביל, פעלו יחידת הפיקוח ויחידת דוד של המנהל האזרחי לאיתור והחרמת משאיות פסולת שנסעו במעברים ובעומק שטחי יו"ש. במסגרת המבצע הוחרמו למעלה מ-30 משאיות. על פי נתוני ניטור סביבתי שנאספו בתקופה האחרונה, מדד זיהום האוויר ביישובים הסמוכים ירד לכמחצית מהמדד שנמדד טרם הפעולה. במנהל האזרחי הבהירו כי בכוונתם להמשיך לפעול בנחישות, תוך אפס סובלנות כלפי גורמים המפרים את החוק ופוגעים בסביבה.