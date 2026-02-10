הזמר והיוצר משה כורסיה משחרר היום (שלישי) סינגל חדש בשם "עומד מולך היום", בליווי מוזיקלי של מאור שושן ועם קולות רקע של אמיר דדון.

לדברי כורסיה, מדובר בשיר "על אדם שעייף מלהחזיק הכל חזק מבחוץ, ומבקש סוף סוף להרגיש שייך. לא דרך הישגים, לא דרך רושם - אלא פשוט דרך הלב".

הוא מציג בשיר צד חשוף ופגיע. "יש בי פצע שנים, כאב ובדידות כזו מאז שאני ילד", שיתף כורסיה עם יציאת השיר. "לא משנה כמה אני תמיד מוקף באהבה ואנשים, משהו בפנים תמיד הרגיש לי לבד".

כורסיה פותח את הלב: "השיר הזה הוא תפילה למצוא את המקום שלי. שלא יהיה תלוי בכלום. שתמיד ארגיש חלק אמיתי ואוכל להפסיק לנסות לשדר לכל העולם שהכל טוב. כי באמת יהיה טוב. אמצא את הבית שבי. שלי. אולי זוגיות ומשפחה. ואולי משהו פנימי יותר. להרגיש שייך במקום שלי".

לצד היצירה המוזיקלית, בימים אלה מצטלם כורסיה לעונה הקרובה של סדרת הדוקו-המציאות "מחוברים", ומשלים עבודה על אלבום חדש.