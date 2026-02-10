כתבי אישום הוגשו נגד חמישה מחבלים תושבי יהודה ושומרון, בעקבות חקירת שב"כ שחשפה שתי חוליות טרור שפעלו בשליחות תשתית טרור מלבנון.

לפי ממצאי שב"כ, המעורבים עברו אימוני ירי, תיעדו יישוב לצורך פיגוע, וניהלו קשר עם מפעילים לבנונים באמצעות רשתות חברתיות ואפליקציות משחקים - במסגרת היערכות לביצוע פיגועים נגד יעדים ישראליים.

בין העצורים: מחמד צדקה, תושב ענזה שבשומרון, שגויס לטרור בלבנון על ידי מוסא אבו סיף, המכונה "ג'יבריל". לאחר ששב דרך ירדן, גייס צדקה את מחמד חליל מרמאללה ואת מחמד ברהמה מענזה. שלושתם נעצרו ונחקרו בשב"כ.

במקביל נעצרו דיא אל-דין חמד ונצר עצידה, תושבי הכפר תל שבשומרון, לאחר שנחשף כי הופעלו בידי אותו מערך לבנוני.

חקירתם העלתה כי עברו אימון ירי, תיעדו יישוב יהודי ונערכו לרכישת אמצעי לחימה באמצעות כספים שיועדו לכך.

לפי שב"כ, בראש התשתית עמד מג'אהד דהשה, תושב לבנון המקושר לחמאס ולחיזבאללה. דהשה ופעילים נוספים המכונים "אבו אחמד" ו"אבו וחיד" יצרו קשר עם המחבלים באיו"ש באמצעות רשתות חברתיות ואפליקציות משחקים.

משירות הביטחון הכללי נמסר, "נמשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל תושביה ואזרחיה".

המחבלים המעורבים בתשתית טרור צילום: שב"כ