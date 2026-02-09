לילה של מעצרים ביו"ש דובר צה"ל במבצע משולב של צה"ל, שב"כ ומג"ב, נעצרו הלילה (שני) למעלה מ-20 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. הפעילות התמקדה בסיכול חוליות שעסקו בתכנון פיגועים ובייצור אמצעי לחימה. במהלך הלילה ביצעו לוחמי יחידת הגדעונים פעילות מורכבת בחטיבת שומרון. בהכוונת שב"כ, עצרו הלוחמים מחבל שהיה מעורב ברכש והחזקת נשק, ועל פי החשד תכנן להוציא אל הפועל פיגוע כנגד כוחות צה"ל ואזרחים. יחד עמו נעצרו באזור ארבעה מבוקשים נוספים. עוד באותו נושא: הקבינט אישר: מהפכה ביהודה ושומרון

חיים רמון: סמוטריץ' מספח את יו"ש בפועל

ד"ר גיא בכור: "צעדים היסטוריים ביו"ש"

יאיר גולן: לא נעביר שקל להתנחלויות במקביל, פעלו לוחמי סיירת נח"ל, יחד עם כוחות מג"ב ויחידת מצדה של שב"ס, בכפר יעבד שבחטיבת מנשה. במהלך הפשיטה נעצרו שבעה מחבלים החשודים כחלק מרשת העוסקת בייצור מטעני חבלה ובסחר באמצעי לחימה. במספר מוקדים נוספים ברחבי יהודה ושומרון נעצרו תשעה מבוקשים נוספים. בצה"ל מציינים כי שלושה מהם נעצרו לאחר שניסו לפגוע פיזית בכוחות במהלך הפעילות המבצעית. בדובר צה"ל הדגישו כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון". לוחמים ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו