במבצע משולב של צה"ל, שב"כ ומג"ב, נעצרו הלילה (שני) למעלה מ-20 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. הפעילות התמקדה בסיכול חוליות שעסקו בתכנון פיגועים ובייצור אמצעי לחימה.
במהלך הלילה ביצעו לוחמי יחידת הגדעונים פעילות מורכבת בחטיבת שומרון. בהכוונת שב"כ, עצרו הלוחמים מחבל שהיה מעורב ברכש והחזקת נשק, ועל פי החשד תכנן להוציא אל הפועל פיגוע כנגד כוחות צה"ל ואזרחים. יחד עמו נעצרו באזור ארבעה מבוקשים נוספים.
במקביל, פעלו לוחמי סיירת נח"ל, יחד עם כוחות מג"ב ויחידת מצדה של שב"ס, בכפר יעבד שבחטיבת מנשה. במהלך הפשיטה נעצרו שבעה מחבלים החשודים כחלק מרשת העוסקת בייצור מטעני חבלה ובסחר באמצעי לחימה.
במספר מוקדים נוספים ברחבי יהודה ושומרון נעצרו תשעה מבוקשים נוספים. בצה"ל מציינים כי שלושה מהם נעצרו לאחר שניסו לפגוע פיזית בכוחות במהלך הפעילות המבצעית.
בדובר צה"ל הדגישו כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון".