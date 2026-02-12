מתחם חצרו של הרב שלמה יהודה ("הינוקא") בשכונת נווה חוף בראשון לציון עמד הבוקר (חמישי) במרכזה של דרמה משפטית ותכנונית.

צוותי עירייה, מלווים בכוחות משטרה גדולים, הגיעו למקום במטרה להרוס מקווה וחדר קבלת קהל שנבנו ללא היתר. האירוע הוגדר כרגיש במיוחד בשל המתיחות ארוכת השנים בין תומכי הרב לבין תושבי השכונה המתלוננים על מטרדי רעש ועומסי תנועה.

ברגע האחרון, כאשר הכוחות כבר היו פרוסים במתחם, הושגה הבנה בין נציגי העירייה לרב ואנשיו. לפי המתווה שהתגבש, הרב יפסיק לאלתר את קבלת הקהל בבית הכנסת בשכונה ולהעביר את הפעילות למתחם חלופי בעיר.

בתמורה, העירייה תגבש מתווה מול מחלקת ההנדסה להסדרת המבנה הקיים בהיבטי בטיחות וחוק.

הסכסוך החל עם התרחבות פעילותו של הרב, שהפך לדמות פופולרית ברשתות החברתיות ומשך אלפי מאמינים מכל רחבי הארץ לשכונה השקטה.

תושבי נווה חוף התלוננו כי הרחוב החד-סטרי נחסם דרך קבע, וכי הפעילות חורגת מייעוד הקרקע שהוקצתה במקור לבית כנסת קהילתי בלבד. בדיקת העירייה אף העלתה כי הקצאת הקרקע לעמותת "גאולה לציון" מעולם לא אושררה כחוק על ידי משרד הפנים.

לפני הפשרה, הרוחות בתוך החצר היו סוערות. הרב תקף בחריפות את ראש העיר, רז קינסטליך, ואמר: "כואב לי על כל הצער שגורם ראש העיר, בזמן שהוא מדושן עונג וחי את חייו. הוא משתמש בדיקטטורה, הוא לא ראוי להיות ראש עיר".

מנגד, בלשכת ראש העיר הדגישו כי לאורך חודשים נעשו ניסיונות הידברות שלא נענו, וכי המדיניות העירונית דורשת אכיפה שוויונית והגנה על איכות חיי התושבים.

כעת, המשטרה והעירייה יבחנו האם ההסכם יכובד והאם השקט יחזור לשכונה הדרומית.