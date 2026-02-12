הפעילים חוצים ללבנון ללא קרדיט

עשרות פעילי תנועת "עורי צפון", הפועלת לחידוש ההתיישבות היהודית בדרום לבנון, הגיעו אחר הצהריים (חמישי) סמוך לגדר הגבול באזור היישוב יראון. שניים מהם חצו את הגבול וקיימו טקס נטיעות עצים על אדמת לבנון.

הפעילים, שנשאו שלטים עליהם נכתב "מכים שורשים - נוטעים ביטחון", טוענים כי זהו הצעד המתבקש לתיקון היסטורי ולהגנה על תושבי הגליל.

בין המשתתפים באירוע היו תושבי צפון, חיילי מילואים ובני משפחתו של הלוחם ישראל סוקול הי"ד, שנפל במלחמת "חרבות ברזל" ושעל שמו פועלת התנועה.

הפעילים ציינו כי דרום לבנון הוא חלק מנחלת אבות שבה התקיימה התיישבות יהודית לאורך אלפי שנים.

אנה סלוצקין, מראשי התנועה, הצהירה במהלך הנטיעות: "הגענו לפה היום, לטעת עצים ולהכות שורש באדמת ארצנו, ללא קשר לגדרות. מדינת ישראל חייבת לחדש את ההתיישבות בלבנון, זה נכון היסטורית, זה נכון ביטחונית וזה נכון ערכית".

הפעילות היום מגיעה לאחר חודשים של מאבק ציבורי שכלל מכתבים לדרג המדיני והביטחוני. בתנועה מזהירים כי הסתמכות על צבא לבנון או כוחות יוניפי"ל היא "מתכון לאסון", וכי רק נוכחות אזרחית לצד מוצבי צה"ל תמנע את הטבח הבא.

"דרום הלבנון הינו חלקת מנחלת אבותינו, בו התקיימה התיישבות יהודית במשך אלפי שנים. על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון יש לקדם בניית התיישבות אזרחית בדרום הלבנון, בסמוך למוצבי צה"ל. רק שילוב של שליטה צבאית בכל דרום לבנון והתיישבות אזרחית יביא לביטחון מלא בגבול הצפון", נכתב.

מצה"ל נמסר כי "מוקדם יותר היום תצפיות צה"ל זיהו התקהלות של כ-20 אזרחים ישראלים במרחב הגבול של מדינת ישראל עם לבנון. במהלך ההתקהלות, שני חשודים חצו את גדר הגבול במרחב יראון. כוחות צה"ל עצרו את החשודים, החזירו אותם לשטח מדינת ישראל והם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל".