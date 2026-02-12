חברי ועדת הבדיקה הממשלתית לבחינת השימוש ברוגלות הודיעו הערב (חמישי) לשר המשפטים יריב לוין על התפטרותם הקולקטיבית.

חברי הוועדה הגישו מכתב התפטרות רשמי לשר לוין, תוך שהם מותחים ביקורת חסרת תקדים על המשטרה וגורמי האכיפה ומזהירים כי הציבור אינו מודע לממדים האמיתיים של הפגיעה בפרטיות.

לדברי חברי הוועדה, מאז מינויים על ידי הממשלה באוגוסט 2023 ועד עתה, "פעלו ביד אחת מספר גורמים ובראשם גורמי האכיפה שעניינם אמור היה להיבדק על ידי הוועדה, לשם סיכול פעילותה".

מכתב ההתפטרות המלא

לטענתם, "גורמי האכיפה סרבו למסור לוועדה את המידע הנדרש לבדיקתה או לאפשר חקירת עדים מרכזיים, ואף נמנעו מלבוא בדברים עם הוועדה בניסיון למציאת מתווה מוסכם".

"זאת", הודגש, "תוך הטחת האשמות מפורשות או מרומזות בוועדה, אשר לוו בתילי תילים של קונספירציות באשר לתכלית פעילותה, שאין בינם לבין המציאות דבר".

המכתב חושף כי למרות הניסיונות לחסום את עבודתם, חברי הוועדה נחשפו לקצה קרחון מטריד במיוחד. "במסגרת פעילותנו עד כה הוצגו בפנינו מידע, ממצאים חריגים וסימנים מדאיגים המעלים חשש כי פרשה זו חמורה בהרבה, בעומקה ובהיקפה, מכפי שהצטייר עד כה".

הם הדגישו כי מדובר במידע חלקי בלבד, מאחר שנמנע מהם לברר את הדברים לאשורם.

ההחלטה הסופית על ההתפטרות התקבלה בעקבות הצעת פשרה שהוגשה אתמול, אשר לטענת חברי הוועדה מעקרת את סמכויותיהם לחלוטין. לפי המתווה שהוצע, הגורמים הנבדקים (המשטרה וגורמי האכיפה) הם אלו שיחליטו מה המידע שהוועדה רשאית לעיין בו ואילו עדויות היא תשמע.

"המתווה המוצע הוא לא בר ביצוע, אין בו כדי להבטיח שיתוף פעולה מול הגורמים הנחקרים ואיננו מאפשר בירור ובדיקה אמיתיים", קבעו.

חברי הוועדה חתמו את מכתבם בתחושת החמצה, כשהם מציינים כי רצונם היה "לפוגג את הערפל מעל פרשת פגסוס". הם הביעו תקווה כי בעתיד תימצא הדרך לשקם את אמון הציבור שנפגע אנושות, אך הבהירו כי בנסיבות הנוכחיות - המשימה הפכה לבלתי אפשרית.

לוין הגיב: "מי שבאמת צריכים להתפטר היום, אלה אתם, שלושת שופטי בית המשפט העליון, יצחק עמית, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב. אתם, בעיניים פקוחות ובכוונת מכוון, עשיתם יד אחת עם הגורמים שאמורים לעסוק באכיפת החוק, כדי לטייח את אחת הפרשות החמורות ביותר בתולדות המדינה של פגיעה בזכויות אדם ואזרח. אתם, שפוסקים פעם אחר פעם לטובת מחבלים ובני משפחותיהם, בתירוץ של דאגה כביכול לזכויות אדם, חשפתם היום שוב את פרצופכם האמיתי".

"אתם, שלושת שופטי בג"ץ, צריכים לשבת בביתכם חפויי ראש נוכח הדברים הנוקבים שכתבו חברי הוועדה. מעלתם בתפקידכם והפקרתם את הפרטיות ואת זכויות האזרח של כלל אזרחי ישראל. אני אמשיך להיאבק. לא אוותר עד שהצדק ייעשה. עד שהעבריינים יבואו על עונשם. עד שהמטייחים, אשר מעלו באמון העם, יאבדו את אחיזתם בבית המשפט העליון".