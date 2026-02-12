רבני מכון צומת, בראשות ראש המכון הרב מנחם פרל, נועדו עם פוסק המכון הרב יעקב אריאל, מגדולי הרבנים בציונות הדתית, לדיון דחוף בפתרונות הלכתיים למציאות המשתנה, בדגש על חופשות ושהייה בחו"ל.

במוקד הדיון עמדה התופעה שבה אורחים דתיים במלונות ממתינים ל"שאבעס גוי" שיפתח עבורם דלתות אלקטרוניות או יזמין עבורם מעלית.

הרב יעקב אריאל יצא נגד הפתרון הזה והבהיר כי השימוש בו נעשה לעיתים קרובות ללא בסיס הלכתי מוצק. "ההיתר להשתמש בגוי בשבת הוא רק בשבות דשבות במקום חולי, מצוה וכדומה. אין היתר גורף להשתמש בגוי בשבת, והוא הדין גרמא, ההיתר מוגבל להפסד מרובה, חולה וכדומה".

לדבריו, יש לפתח מענה הלכתי-טכנולוגי מסודר שיאפשר פתיחה אוטומטית בשבת ללא צורך באמירה לגוי.

בתגובה לדברי הרב, חשף הרב פרל כי מכון צומת נמצא בשלבים מתקדמים של פיתוח ייעודי לסוגיה זו. הפתרון החדש אמור לאפשר פתיחת דלתות ושימוש במערכות מלונאיות באופן אוטומטי או בשיטות המותרות לכתחילה, מבלי להזדקק לסיוע של עובדי המלון.

"מטרת הפיתוח הנוכחי היא להעניק מענה שמצד אחד יעמוד בכללי ההלכה, ומצד שני יהיה ישים במציאות המלונאית והציבורית", אמר הרב פרל.

במהלך הפגישה הוצג פיתוח נוסף: התקן שבת מיוחד לפעמון קריאה לעובד זר הנפוץ בבתי קשישים או חולים, המבוסס על מנגנון גרמא.

הרב מנשה צימרמן מסר כי הרב אישר את הכיוון ההלכתי של הפיתוח והדגיש את החשיבות שחוויית השימוש תהיה פשוטה וברורה, כדי למנוע תקלות ומכשולות.