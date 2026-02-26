הזמר והיוצר אבירם שוקרון מפתח תקווה משחרר סינגל שלישי בשם "מיליון דרכים", מתוך אלבום הבכורה שבדרך - "היום לפני מחר".

שוקרון משלב את עשייתו המוזיקלית לצד לימוד בכולל בשעות הבוקר המוקדמות. בעבר שימש כבוגר ומפקד מקהלת הרבנות הצבאית, זמר ליווי של אברהם פריד, חזן ופייטן בשבתות וחגים.

השיר החדש מבטא את המשאלה למצוא את הדרך אל הקב"ה, בבחינת "דרשנוך, הימצא לנו", ומתאר את המתח בין שגרת החיים לעולם הפנימי ואת הציפייה לגאולה ולאחדות מתוך הקשיים. בפזמון הוא שר, "ואם כמעט נשברנו, נתנו את הכל, שרק תראה אותנו, לא מביטים שוב לאחור" .