ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ציין כי השבת ימלאו 11 שנים לפטירתו של השר וחבר הכנסת לשעבר אורי אורבך ז"ל. בדברים שפרסם כתב, "אני כל כך מתגעגע לאורי".

בנט תיאר את אורבך כמנהיג ציבור, איש תקשורת וסופר פורה, אך הדגיש כי מעל הכול היה חבר קרוב. לדבריו, "אורי היה מנהיג ציבור ואיש תקשורת מבריק וגם סופר פורה, אבל לפני הכול, הוא היה חבר אמיתי. והוא מאוד מאוד חסר לי בימים האלה".

בהמשך הזכיר את ההספד שנשא בלוויה וסיפר על הספר שכתב אורבך, "אתמול בלילה, אחרי שנפרדתי ממך בפעם האחרונה בנשיקה, קראתי את הספר שכתבת 'מתקן החלומות'. וככה כתבת: 'כאן מתקנים חלומות מכל הסוגים'. ופתאום הבנתי, אורי, שהסיפור הזה הוא בעצם עליך. אורי, אתה היית מתקן החלומות שלנו".

בנט הוסיף כי אורבך היה סמל לחיבור בעם ישראל ופעל לאורך השנים בכלי תקשורת שונים. בדבריו ציטט מנאום הבכורה של אורבך בכנסת, "לא נהיה עוד הגשר במובן שכולם דורכים עליו, אלא הגשר במובן הזה שכולם מתחברים אליו", והדגיש כי גם את חלום החיבור בעם הצליח להגשים.

בסיום דבריו כתב, "היה שלום אחי הבכור. בשם הילדים ששימחת בספרים שלך, בשם ההורים שצחקו מהחכמות שלך, בשם הקשישים שהענקת להם זקנה של כבוד, בשם הדתיים והחילונים שחיברת כמשימת חיים, בשם הארץ הזאת שכל כך אהבת, בשם אהבת האדם. נמשיך לתקן את החלומות שלך, אורי האהוב."