המוזיקאים אהרן רזאל ו־בן ארצי משחררים הבוקר (ראשון) שיר חדש בשם תודה, כחצי שנה לאחר שפרסמו לראשונה ביצוע משותף בשם ניפגש מחר.

השיר החדש עוסק בהודיה, בסליחה ובתהליך של צמיחה אישית. את המילים, הלחן והנגינה בכל הכלים יצר בן ארצי.

במרכז השיר עומדות המילים, "תודה, אלוהים תודה, זכיתי, כלום לא מובן מאליו", ובהמשך גם בקשת סליחה, "סליחה, אלוהים סליחה, שכחתי ברעש את מהותי".

השיר משלב עיסוק בזהות אישית ואמונה, לצד התבוננות בכאב ובשברונות לב כמקור להתפתחות.

בפזמון החוזר נאמר, "תודה על הכאב שבזכותו אני בסוף גדל, מכל דבר ממית למדתי לבחור בכוח החיים", ובהמשך גם התייחסות לילדים כ"מלאכים שלי".