בית יוצר גדול לכלי אבן מימי בית המקדש השני, אשר ייצר כלים עבור יהודים לפני כ-2,000 שנה, נחשף במערה במורדות המזרחיים של הר הצופים בירושלים.

החשיפה התבצעה במהלך פעילות פיקוח ולכידת חוליית שודדי עתיקות על ידי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות.

במערה התת-קרקעית התגלו מאות שברי כלי אבן, פסולת ייצור וכלים שלא הושלמו. הפעילות החלה לאחר שמפקחי היחידה זיהו סימני חפירה טריים וניסיונות פריצה באתר העתיקות ראס תמים, ובעקבות זאת ביצעו מארבים ותצפיות לאיתור החשודים.

לאחר מעקב נתפסו בשעת לילה מאוחרת חמישה חשודים, כשברשותם ציוד חפירה ובהם גנרטור, כלי חציבה וגלאי מתכות. חלקם נתפסו מתחת לפני הקרקע ואחרים שימשו כתצפיתנים מעל הקרקע.

החשודים נעצרו, נחקרו והודו בחשדות המיוחסים להם, ובקרוב יוגש נגדם כתב אישום בגין פגיעה באתר עתיקות וחפירה בלתי חוקית, עבירות שעונשן עד חמש שנות מאסר. לאחר לכידתם סרקו מפקחי רשות העתיקות את המערה וגילו בה את מאות שברי כלי האבן.

ייצור כלי האבן והשימוש בהם היה ייחודי לאוכלוסייה היהודית באזור ירושלים ויהודה בתקופת בית המקדש השני. מקורות קדומים מתארים מהפכה בתחום הטהרה והטומאה בתקופה זו, שבה הקפידו על הלכות טומאה וטהרה בכלל הציבור, כפי שתואר בביטוי "פרצה טהרה בישראל" (תוספתא, שבת, א', ז').

ד"ר איתן קליין, סגן מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, אומר, "מפעלים לייצור כלי אבן מתקופת הבית השני בארץ יהודה מוכרים היטב במחקר הארכאולוגי. באזור הר הצופים התגלה בית יוצר כשנבנתה מנהרת נעמי שמר שבין ירושלים למעלה אדומים, ומפעל נוסף נחשף בכפר חיזמה".

לצד בית היוצר, התגלו באזור גם קברים, מקווה טהרה ומחצבת גיר, המציירים תמונה של מרכז תעשייתי ודתי תוסס ששירת את עולי הרגל בדרכם למקדש.

שר המורשת, עמיחי אליהו, אמר, "בית היוצר שנחשף בירושלים הוא לא רק אתר ארכיאולוגי, כי אם חלון אל עולם שנשמר עמוק בתוך האדמה ומחכה לנו. לפני אלפיים שנה, עלו יהודים מיריחו, מעבר הירדן ומים המלח אל ירושלים, וכלי האבן שנוצרו כאן ליוו אותם בדרכם אל המקדש. כעת, כשהאדמה מחזירה לנו את מה ששמרה עבורנו, אנחנו חייבים להשיב לה - להגן על כל שורש, על כל כלי, על כל שכבה. כי ניסיונות אויבנו לבצע שוד עתיקות, איננו פשע של גניבת כסף, אלא ניסיון לגנוב לנו את הזהות. אנו לא מאפשרים זאת, תוך מלחמה עיקשת לשמר ולהנציח את מה שתמיד היה שלנו, ותמיד יהיה".

כלי האבן מבית היוצר מוצגים בתערוכה החדשה "עבר פלילי" בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בירושלים, שבה נחשף לציבור המאבק בשוד העתיקות ופעילות היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות.

כלי החרס צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות