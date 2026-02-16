משרד הבריאות הודיע כי בעקבות כניסתם לשוק של מוצרי מזון חדשים המכילים רכיבים המיוצרים בטכנולוגיות מתקדמות, ובהם חלבון חלב שאינו מופק מן החי, סימון מוצר כ"פרווה" או כ"טבעוני" אינו מהווה אינדיקציה להיעדר אלרגנים, ובכלל זה אלרגן חלב.

ההבהרה נועדה לציבור הצרכנים, ובפרט לאנשים הסובלים מאלרגיה לחלב.

לאחרונה אושר לשימוש במזון חלבון מסוג BLG ‏(β-Lactoglobulin), אותו מוסיפים למוצרים שאינם מיוצרים מן החי. חלבון זה עלול להוות אלרגן חלב עבור אנשים הרגישים לכך.

הודעת המשרד מגיעה בעקבות השקת שטראוס של מוצרי יטבתה קאו פרי (Cow Free) וכן השקת מחלבות גד בנובמבר של "החלב החדש" של חברת הפודטק רימילק (remilk).

מוצרים אלו מכילים חלבון חלב שמיוצר בהתססה ואינו מופק מן החי, אך באנשים עם אלרגיה לחלב מדובר באלרגן חלב העלול לגרום לתגובה אלרגית קשה ואף מסכנת חיים, בדיוק כמו חלב רגיל.

מוצרים המכילים רכיב זה עשויים להיות מסומנים כ"פרווה" או כ"טבעוניים", אך אינם מתאימים לאנשים האלרגיים לחלב. בהתאם להנחיות, הם חייבים בסימון אלרגן חלב ברשימת הרכיבים.

במשרד הבריאות מדגישים כי הדרך לוודא נוכחות אלרגנים היא באמצעות קריאת רשימת הרכיבים בתווית המוצר.

האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה הגיב "מטופלים עם אלרגיה לחלב מונחים לא לצרוך מוצרי פרווה, מחשש שגם אלה עלולים להכיל שאריות חלב. למרות זאת, במציאות, רבים מהם מסתמכים על הכיתוב "פרווה" כאינדיקציה לבטיחות המוצר. לפיכך, השימוש במונח פרווה עלול להטעות ולהיות מסוכן.

חמור מכך, מוצרים אלה, לא רק ייצרכו ישירות על ידי הצרכנים, אלא ישמשו גם לאפייה, ולבישול, ויהיו בשימוש במסעדות בשריות כשרות. קיים סיכון שמזונות שיוכנו ממוצרים אלה יוצגו כ"פרווה" ללא ציון תכולת חלב, או יימכרו במסעדות בשריות כשרות, בהם ציבור המטופלים עם אלרגיה לחלב אינו מצפה שיהיו חלבוני חלב".

עוד נאמר כי "האיגוד הציע למשרד הבריאות לוודא כי הסימון על גבי מוצרים אלה - יבהיר בצורה בולטת לעין, כי מדובר במוצר פרווה, אשר אסור לאלרגיים לחלב. המשרד מסר כי הנושא ייבדק, אולם למרבה הצער והדאגה, עד כה הסימון לא שונה.

כמו כן, רופאי האיגוד הציעו למשרד לצאת בקמפיין בתקשורת, ברשתות החברתיות, ובעיתונות (בעיקר עבור אוכלוסיות, שפחות חשופות לאמצעי תקשורת המונים), אשר מבהיר את הסכנה במוצרים מסוג זה למטופלים עם אלרגיה לחלב".

הודעת משרד הבריאות היא צעד בכיוון הנכון, אך הודעה חד פעמית אינה מספקת, אינה מגיעה לציבורים רחבים, ולא תמנע אסונות.